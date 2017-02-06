به گزارش خبرنگار مهر، بختیار رازانی صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه و در پاسخ به سوالات خبرنگار مهر، مشکل اصلی تعطیلی و نیمه فعال بودن بخشی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان را نبود بازار فروش و کمبود نقدینگی عنوان کرد.

نبود بازار فروش مشکل واحدهای تولیدی لرستان

وی افزود: بخش زیادی از واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل استان به دلیل عدم پیش بینی بازار و هم سو نبودن با تکنولوژی روز، بازارهای فروش خود را از دست داده اند یا نتوانسته اند بازار مناسبی پیدا کنند.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان ادامه داد: بخش عمده ای از سرمایه در گردش و نقدینگی یک بنگاه هم از محل فروش تامین می شود که در نهایت به علت نبود سرمایه در گردش، تولید کننده باید تسهیلات بانکی دریافت کند.

رازانی اظهار کرد: برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در ارتباط با بانک ها باید نرخ تسهیلات با نرخ تورم محاسبه شود و اولویت پرداخت با واحدهایی باشد که بازار مناسب داشته باشند.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان اضافه کرد: واحدهای در حال ساخت و در حال بهره برداری نیز باید در اولویت باشند و دولت نیز به خوبی این مسله را در دستور کار قرار داده است.

فعالیت برخی واحدها زیر ۵۰ درصد است

وی ادامه داد: در کل شهرک های صنعتی استان ۴۷۱ قرارداد منعقد شده است و ۳۴۴ واحد نیز پروانه بهره برداری دریافت کرده اند.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان گفت: مابقی این واحدها نیز یا در مرحله ساخت هستند یا هنوز به ساخت و ساز نرسیده اند.

رازانی افزود: از این۳۴۴ واحد ۶۰ درصد آنها فعال است اما ظرفیت فعالیت هر کدام از این واحدها با یکدیگر متفاوت است.

وی ادامه داد: ممکن است یک واحد با ۷۰ درصد، یک واحد با ۵۰ درصد و یک واحد حتی با زیر ۵۰ درصد ظرفیت کار کند.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان با اشاره به مشکلات مربوط به برخی نواحی صنعتی استان از جمله ناحیه صنعتی «علیمیرزایی» گفت: در این ناحیه ۱۵ واحد پروانه بهره برداری دریافت کرده اند که فقط نیمی از آنها فعال بوده ولی ممکن است برخی از آنها نیز برای چند روز تعطیل باشند اما تولید و فروش نه به شکل مطلوب، بلکه به صورت محدود در آنها صورت بگیرد.

۸۴ واحد در تملک بانک ها است

رازانی اضافه کرد: در بحث تملک این واحدها نیز مشکلاتی از جمله عدم سازش کاری برخی شرکا و ...، باعث تعطیلی برخی واحدها شده و البته واحدهایی هم که تسهیلات دریافت کرده اند، باید برای رفع مشکلاتشان با بانک ها اقدام کنند که در این راستا با بانک ملی استان، تعاملات مناسبی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در مجموع ۸۴ واحد صنعتی و تولیدی در تملک بانک ها به ویژه بانک ملی هستند به نحوی که ۶۲ واحد در تملک بانک ملی هستند.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان گفت: با پیگیری های صورت گرفته و همکاری بانک ملی بر اقاله، توافق شده و شرایطی از جمله پیش پرداخت مبلغ محدود، تنفس های چند ماهه و ... برای واحدهای تولیدی تملک شده، تعیین شده است.

رازانی افزود: بهتر است که این واحدها مجددا فعال و احیا شوند تا هم ظرفیت های تولیدی و هم میزان اشتغال مناسبتری از محل احیا این واحدها برای استان در نظر گرفته شود.

میانگین واگذاری شهرک های صنعتی افزایش یافت

وی ادامه داد: سیاست دولت در شرکت شهرک های صنعتی مبتنی بر ایجاد توازن و عدالت در توسعه صنعتی است و در همه شهرستان ها به جز شهرستان تازه تاسیس رومشگان، شهرک صنعتی داریم.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان با اشاره به ایجاد زیرساخت های لازم در شهرک صنعتی الشتر هم گفت: در آینده بسیار نزدیک ۹۰ درصد از واحدهای این شهرک نیز واگذار می شود.

رازانی افزود: در شهرک های بروجرد ۲ و پلدختر نیز این واحدها به متقاضیان واگذار می شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه میانگین واگذاری اراضی در شهرک های صنعتی در دو سه سال اخیر به حدود ۱۰۰ هکتار رسیده است در حالی که در گذشته این میزان حدود ۱۰ هکتار بوده است.

مشکل تصفیه خانه شهرک صنعتی خرم آباد

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان اظهار کرد: در خصوص ایجاد و تکمیل سیستم های تصفیه خانه شهرک های صنعتی استان نیز در شهرک صنعتی شماره یک خرم آباد این سیستم به روزرسانی شده است، مشکلات شهرک صنعتی بروجرد مرتفع شده است و در شهرک خرم آباد ۲ باید گفت که شبکه وجود داشته اما در برخی جاها مسدود بوده و همین مسله نارضایتی هایی را به دنبال داشت اما ظرف یک ماه گذشته، مسدودی ها برطرف شده و تصفیه خانه نیز حدود دو ماه آینده به بهره برداری می رسد.

رازانی افزود: متاسفانه در مواردی مانند احداث زیرگذر شهرک صنعتی شماره یک خرم آباد و همچنین دوربرگردان شهرک شماره دو خرم آباد نارضایتی هایی وجود دارد که باید دستگاه های متولی اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.

وی ادامه داد: شرکت های خدماتی باید خدمات خود را تا درب واحد صنعتی، ارایه دهند و این در حالیست که حتی تا ورودی شهرک ها هم گاها نمی رسد.