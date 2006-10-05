به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، خاوير سولانا در كميته امور خارجي پارلمان اروپا اظهارداست:"ما روي تعدادي ازمسائل مهم به زمينه هاي مشتركي دست يافتيم،اما ما بر سرنكته اصلي كه مسئله تعليق فعاليتهاي (غني سازي ) بود به توافق نرسيديم".



وي افزود :"اطمينان دارم كه موضوع هسته اي ايران تنها از طريق مذاكرات حل و فصل خواهد شد ".



سولانا هشدار داد كه اگر مذاكرات نتيجه اي در برنداشته باشد ، جامعه بين المللي مجبور خواهد شد كه گزينه هاي ديگررا بررسي كند .



وي دراين باره خاطرنشان كرد :" گفتگوها نمي تواند تا ابد ادامه يابد . اين مسئله هم اكنون برعهده ايراني ها كه درباره پايان زمان تصميم گيري كنند.اگر وضعيت كنوني همچنان ادامه يابد، ما مجبور خواهيم شد، پيگيري مسير دوم كه بردن اين موضوع به شوراي امنيت سازمان ملل متحد است،آغاز كنيم ".



مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا همچنين تاكيد كرد:"براي ما و براي من باب گفتگوها هميشه باز است".



سولانا در اظهارات خود با تاكيد برحق ايران براي دستيابي به سوخت هسته اي براي استفاده هاي غيرنظامي، اظهارداشت كه بهترين راه پيوستن به غرب است .



اين مقام ارشد اتحاديه اروپايي همچنين بيان داشت :"ايران يك برنامه هسته اي غير نظامي را توسعه خواهد داد، نه فراتر ازآن، زيرا بسياري از كشورها به دنبال انجام اين كار هستند.اگر آنها در جستجوي انجام كار ديگري هستند، نبايد به آنها اجازه داده شود كه اين كار را انجام دهند ".



وي تصريح كرد:"اگر ايران خواهان دستيابي به برنامه هسته اي صلح آميز است موثرتر خواهد بود كه اگر در همكاري با بقيه جامعه بين المللي باشد" .



اين مقام ارشد امور خارجي اتحاديه اروپا افزود :"يك راه حل مسالمت آميز مي تواند به عنوان الگويي در خدمت عدم گسترش تسليحات كشتار جمعي باشد كه توسط بسياري از كشورها دنبال مي شود. مسئله هسته اي ايران تنها موضوعي است كه بايد دريك رابطه گسترده تر مورد بررسي قرارگيرد .



سولانا چند دور مذاكره با علي لاريجاني دبير شوراي امنيت ملي ايران برگزاركرد .