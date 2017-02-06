به گزارش خبرنگار مهر، جو واتن گارتن ظهر دوشنبه در نشست مشترک هیئت تجاری ایالت راینلاند – فالتس آلمان با فعالان اقتصادی استان البرز اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های بالای صنعتی البرز کشورش آماده سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری به این استان است.

گارتن اضافه کرد: این ایالت علاقه‌مند به همکاری مشترک در زمینه های صنایع شیمیایی، خودروسازی و قطعات خودرو با استان البرز است.

وی ادامه داد: ایالت راینلاند – فالتس در زمینه مهندسی پزشکی و همچنین در زمینهٔ بازیافت و زباله زدایی در کارهای شهری و ایالتی اعلام آمادگی می‌کند.

مدیرکل نوآوری وزارت اقتصاد ایالت راینلاند – فالتس آلمان گفت: دو استان البرز ایالت راینلاند – فالتس آلمان با شناخت از ظرفیت‌ها یکدیگر می‌توانند گسترش همکاری‌های را در آینده نزدیک تداوم بخشند.

وی در بخش دیگر از اظهاراتش با اشاره به اینکه بیشتر واحدهای تولیدی این ایالت را شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل داده‌اند، گفت: درآمد این ایالت از این شرکت‌ها ۱۵۰ میلیارد دلار در سال است.

مدیرکل نوآوری وزارت اقتصاد ایالت راینلاند – فالتس آلمان گفت: ایالت راینلاند – فالتس شانزدهمین ایالت در جنوب شرقی آلمان است که ۴ میلیون نفر جمعیت دارد.