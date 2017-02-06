طرح گاز رسانی به ۷ روستای شهرستان دالاهو افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ایام‌الله دهه فجر طرح گاز رسانی به ۷ روستای شهرستان دالاهو با حضور استاندار کرمانشاه، فرماندار شهرستان دالاهو، امام جمعه دالاهو و جمعی از مسئولین استانی و محلی به صورت نمادین در روستای سلیمان آباد دالاهو و با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد ریال افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گفته سیروس شهبازی مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه طرح گاز رسانی به ۱۵۰ روستای استان کرمانشاه طی دهه فجر افتتاح می شود و ۷ روستای مذکور جزو روستاهای فوق هستند.

استاندار کرمانشاه در این مراسم گفت: دهه فجر و انقلاب اسلامی سالروز پیروزی دین بر ظلم و فساد است.

اسدالله رازانی افزود: آب رسانی، گاز رسانی و راهسازی از مهمترین موضوعات و اولویت ما است.

وی تصریح کرد: قبل از دولت یازدهم ۲۰۰ روستا دارای گاز بودند و تا کنون ۷۰۰ روستای گاز رسانی شده است.

رازانی گفت: هم اکنون کار گازرسانی به ۶۰۰ الی ۷۰۰ روستا در استان نیز در حال بررسی است.

استاندار کرمانشاه یادآور شد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته بقیه روستا های بالای ۲۰ خانوار استان تا ۲ سال آینده گازرسانی می شود.

وی با ابراز خوشحالی از حضور در روستای سلیمان آباد خاطر نشان کرد: برطرف شدن تحریم ها باعث بهبود وضع بیکاری می شود و وضعت اقتصادی کشور نیز سامان می یابد.