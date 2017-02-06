۷ درصد کشیشان کاتولیک استرالیا متهم به آزار جنسی کودکان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نتایج جدیدترین تحقیقات نشان می دهد که ۷ درصد کشیشان کاتولیک استرالیا متهم به آزار جنسی کودکان در سال های گذشته هستند.

آمارها حاکی از آن است که ۷ درصد از کشیش های سوء استفاده گر بین سالهای ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ میلادی از کودکان سوء استفاده کرده اند اما اتهامات آنها تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.

کمیسیون سلطنتی استرالیا اعلام کرده است تاکنون ۴ هزار و ۴۴۴ کودک و نوجوان پسر ادعا کرده اند که مورد آزار جنسی قرار گرفته اند. این قربانیان بارها به اسقف کلیسا نیز گزارش داده اند اما این گزارش ها پیگیری نشده است.

بنا بر گزارش پلیس، ادعای قربانیان از سال ۲۰۱۲ میلادی در حال رسیدگی است.

در همین رابطه «گیل فورنس» وکیل و بازپرس پرونده گفت: در این پرونده ادعای کودکان زیادی نادیده گرفته شده است که در حال انجام تحقیقات بیشتر هستیم. سن قربانیان دختر در زمان حملات، ۱۰ سال و پسران ۱۱ سال بوده است. از هزار و ۸۸۰ کشیش متهم، ۹۰ درصدشان مرد بوده اند. اعداد و ارقام سوء استفاده از کودکان بسیار نگران کننده است و نشان از فساد کشیش های استرالیایی دارد.

«فرانسیس سولیوان» مدیر اجرایی شورای عدالت و حقیقت یابی استرالیا نیز اعلام کرد: این آمار و ارقام تکان دهنده و غم انگیز است، این اقدامات به هیچ وجه قابل دفاع نیست. این اطلاعات به همراه همه مواردی را که در طول سال های گذشته شنیده ایم تنها یک معنا دارد:‌ شکست بزرگ کلیسای کاتولیک استرالیا در محافظت از کودکان در برابر سوء‌استفاده کنندگان. ما به عنوان پیروان کاتولیک از این بابت شرمسار و سرافکنده هستیم.