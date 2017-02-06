نگرانی در مورد حوزه ورزش به حق است/نامه قهرمان بوکس به استاندار

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر امروز در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با اشاره به اینکه نگرانی های دوستان در حوزه ورزش به حق است، اظهار داشت: اگر به این مشکلات حوزه ورزش نرسیم فردا باید هزینه مواد مخدر یا آسیب های دیگر را بدهیم.

وی با بیان اینکه این اولین بار نیست که آقای ملکشاهی نماینده مردم خرم آباد در خصوصی ورزش و جوانان مسائلی را مطرح می کند، تصریح کرد: ایشان همواره نگرانی هایی را پیرامون حوزه ورزش و جوانان داشته است.

سرانه فضاهای ورزشی لرستان ۵۵ سانتی متر است

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه از قبل هم گفته ایم در حوزه زیرساخت ها نسبت به میانگین کشور عقب هستیم، افزود: اینگونه نیست که دولت های گذشته به زیرساخت های استان کم توجه بوده اند، بلکه شاید این باشد که خیلی از زیرساخت ها در استان های دیگر توسط بخش خصوصی احداث شده است.

بازوند با اشاره به اینکه در سال ۹۲ سرانه فضاهای ورزشی استان ۴۹ سانتی متر به ازای هر نفر بوده است، گفت: امروز این میزان را به ۵۵ تا ۵۶ سانتی متر رسانده ایم.

وی با بیان اینکه به ازای هر سانتی متر فضای ورزشی بین ۱۱ تا ۱۸ میلیارد تومان پول نیاز است، تصریح کرد: در شهری مثل اراک سرانه ورزشی ۲.۵ متر است و این میزان با سرانه ورزشی در اروپا برابری می کند.

استاندار لرستان یادآور شد: دلیل این امر آن است که هرکارخانه در اراک یک ورزشگاه با تجهیزات را دارد.

بازوند با تاکید بر اینکه حسن یک استان صنعتی که بخش خصوصی در آن فعال بوده همین است، افزود: در این شهرها، هزینه های اجتماعی را خود جامعه تقبل می کند.

وی با اشاره به اینکه در زیرساخت های ورزشی به صورت ویژه به حضور بخش خصوصی نیاز داریم، اظهار داشت: در جلسه گذشته مصوب کردیم که همه دستگاه ها تا سقف ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به هیئت های ورزشی کمک کنند و در غیر این صورت این دستگاه ها نمی تواند در اینجا مدیریت کنند.

مدیران جرات مذاکره با سرمایه گذاران را ندارند

استاندار لرستان با بیان اینکه مدیران از ترس اینکه بگویند فلان مدیر شریک فلان بخش خصوصی است برای جذب سرمایه گذار فعالیت نمی کنند، تصریح کرد: خیلی ها جرات نمی کنند با سرمایه گذار مشارکت و صحبت کنند.

بازوند با اشاره به اینکه سرمایه گذارهای داخلی لرستان می گویند برای سرمایه گذاری به تبریز می رویم اما به لرستان نمی آییم، ادامه داد: بیشترین ضرر از عدم حضور بخش خصوصی را حوزه اجتماعی می بیند.

وی با بیان اینکه برای ارتقاء سرانه ورزشی استان متوسل به غیردولتی ها شده ایم، تصریح کرد: با قرارگاه خاتم توافق کرده ایم که بیاید زمین بگیرد برای احداث سالن ها و زمین های ورزشی تا یک جهش ۱۰ سانتی متری را در سرانه فضاهای ورزشی داشته باشیم.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه تمایل داریم این توسعه فضاهای ورزشی را بیشتر به روستاها ببریم، افزود: با کمترین امکانات این بچه ها رشد می کنند و باید این سرمایه جوانان استان را قوی تر کنیم.

برای هیئت های ورزشی مرکز استان اعتبار اختصاص می دهیم

بازوند با اشاره به اینکه اداره کل ورزش و جوانان باید توجه ویژه ای به جوانان داشته باشد چراکه این ها لبه خطر جدی هستند و اگر حداقل امکانات ورزشی را فراهم نکنیم وارد آسیب های اجتماعی می شوند، اظهار داشت: در سال آینده اعتباری را به هیئت های ورزشی مرکز استان می دهیم.

وی با بیان اینکه آقای سپهوند قهرمان بوکس کشور روی تلگرام من نامه داده بود که نگهبان شرکت نفت است و مشکلاتی دارد، تصریح کرد: این جوانان اعتماد به نفس داشته اند و به اینجا رسیده اند و از این پس باید از آنان حمایت شود.

استاندار لرستان یادآور شد: یک برنامه مشخص برای هیئت های ورزشی مرکز استان تهیه شود تا بودجه خوبی را در سال ۹۶ برای آنها در نظر بگیریم.