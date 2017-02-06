اعتبارات احیای قنوات به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نظر افضلی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: در راستای تلاش های انجام شده در کمیسون کشاورزی، اعتبارات احیای قنوات از ۲۰ میلیارد تومان به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی توجه به ستاد احیای قنوات را حائز اهمیت دانست و افزود: در سال جاری تلاش های زیادی توسط کمیسون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در این ستاد انجام شده است.

افضلی با بیان اینکه آبخوان داری باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد، افزود: در سال جاری دو سیلاب در درح و نهبندان داشتیم که باید از این بارندگی ها استفاده شود.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استفاده از بارندگی ها در بودجه سنواتی منابع طبیعی نمی گنجد و نیازمند طرح و بودجه ملی است.

وی با بیان اینکه منابع طبیعی رسالت های وسیعی را بر عهده دارد، اظهار کرد: با توجه به فرسایش بادی در خراسان جنوبی و کمبود منابع آبی، عملکرد مطلوب منابع طبیعی استان قابل تقدیر است.