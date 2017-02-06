آزمون های غیر مخرب مورد بررسی قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، آزمونهای غیرمخرب به مجموعهای از روشهای ارزیابی و تعیین خواص دستگاهها و قطعات ساخته شده گفته میشود که هیچگونه آسیب یا تغییری در سامانه ایجاد نکنند.
بر این اساس آزمونهای غیرمخرب (NDT) نقش بسیار مهمی در تضمین کیفیت و ایمنی محصولات و تجهیزات دارند. با توجه به حساسیت روز افزون جامعه نسبت به ارتقا کیفیت و ایمنی خدمات و محصولات، انجمن بازرسی غیر مخرب ایران (IRNDT)، چهارمین کنفرانس بینالمللی آزمونهای غیر مخرب ایران (IRNDT ۲۰۱۷) را با هدف شناسایی و تبادل تجربیات و یافتههای جدید در حوزه آزمونهای غیر مخرب برگزار میکند.
این کنفرانس با همکاری دانشگاهها، انجمنهای همکار، سازمانها و صنایع مهم مرتبط با حوزه آزمونهای غیر مخرب در روزهای ۸ و ۹ اسفندماه جاری در هتل المپیک تهران و با هدف معرفی آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه آزمونهای غیر مخرب، فراهم کردن زمینه تبادل تجربیات علمی و فنی متخصصین دانشگاهی و صنعتی و تقویت ارتباطات بین المللی مراکز علمی پژوهشی و صنعتی در زمینه آزمونهای غیر مخرب برگزار خواهد شد.
همزمان با برگزاری این دوره از کنفرانس، کارگاههای آموزشی و تخصصی با هدف ارتقای سطح دانش و فناوری آزمونهای غیر مخرب در جامعه NDT کشور و انتقال تجربیات متخصصین این حوزه به کارآموزان، دانشجویان، کارشناسان و کارکنان فعال در زمینه آزمونهای غیر مخرب در صنایع مختلف از قبیل نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع هوایی، صنایع دفاعی، صنایع خودرو و ریلی، صنایع انرژی و نیروگاهها و صنایع ساخت و سرویس تجهیزات، بویلر، مخازن و لولهها، برگزار خواهد شد.
نظر شما