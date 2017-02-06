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۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۴۴

در قالب یک کنفرانس؛

آزمون های غیر مخرب مورد بررسی قرار می گیرند

آزمون های غیر مخرب مورد بررسی قرار می گیرند

چهارمین کنفرانس بین المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران با هدف تقویت ارتباطات بین ‌المللی مراکز علمی پژوهشی و صنعتی در اسفندماه جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون‌های غیرمخرب به مجموعه‌ای از روش‌های ارزیابی و تعیین خواص دستگاه‌ها و قطعات ساخته شده گفته می‌شود که هیچ‌گونه آسیب یا تغییری در سامانه ایجاد نکنند.

بر این اساس آزمون‌های غیرمخرب (NDT) نقش بسیار مهمی در تضمین کیفیت و ایمنی محصولات و تجهیزات دارند. با توجه به حساسیت روز افزون جامعه نسبت به ارتقا کیفیت و ایمنی خدمات و محصولات، انجمن بازرسی غیر مخرب ایران  (IRNDT)، چهارمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیر مخرب ایران (IRNDT ۲۰۱۷) را با هدف شناسایی و تبادل تجربیات و یافته‌های جدید در حوزه آزمون‌های غیر مخرب برگزار می‌کند.

این کنفرانس با همکاری دانشگاه‌ها، انجمن‌های همکار، سازمان‌ها و صنایع مهم مرتبط با حوزه آزمون‌های غیر مخرب  در روزهای ۸ و ۹ اسفندماه جاری در هتل المپیک تهران و با هدف معرفی آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه آزمون‌های غیر مخرب، فراهم کردن زمینه تبادل تجربیات علمی و فنی متخصصین دانشگاهی و صنعتی و تقویت ارتباطات بین ‌المللی مراکز علمی پژوهشی و صنعتی در زمینه آزمون‌های غیر مخرب برگزار خواهد شد.

همزمان با برگزاری این دوره از کنفرانس، کارگاه‌های آموزشی و تخصصی با هدف ارتقای سطح دانش و فناوری آزمون‌های غیر مخرب در جامعه NDT کشور و انتقال تجربیات متخصصین این حوزه به کارآموزان، دانشجویان، کارشناسان و کارکنان فعال در زمینه آزمون‌های غیر مخرب در صنایع مختلف از قبیل نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع هوایی، صنایع دفاعی، صنایع خودرو و ریلی، صنایع انرژی و نیروگاه‌ها و صنایع ساخت و سرویس تجهیزات، بویلر، مخازن و لوله‌ها، برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3898733

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