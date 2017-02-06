۲۸ کیلومتر از حریم ۶۰ متری ساحل غرب مازندران آزادسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدوجیه الله موسوی میرکلایی ظهر دوشنبه در دیدار با فرماندار رامسر درباره آزادسازی اراضی ساحلی اظهار داشت: بر اساس قانون باید هر شش کیلومتر یک راه ورودی ۹ متری به ساحل احداث شود.

وی همچنین بر لزوم وحدت رویه در آزاد سازی اراضی ساحلی در غرب مازندران تأکید کرد و خطاب به شهرداران اظهار داشت :در صورت توانِ کار، اولویت اجاره ساحل با شهرداریها است.

موسوی از شهرداران شهرستان رامسر خواست درصورت داشتن توانایی اجراء ،برنامه خود را به مدیران شهری ارائه دهند و این طور نباشد که اراضی ساحلی را منابع طبیعی به شما اجاره دهد و بعد به دنبال سرمایه گذار باشید.

وی همچنین گفت : در خصوص ادامه کار پلاژها در سواحل ،شهرداریها طرح خود را به منابع طبیعی ارائه دهند.سرپرست فرمانداری رامسر: از نحوه اجرای طرح آزاد سازی سواحل در رامسر راضی هستیم.

سرپرست فرمانداری شهرستان رامسر گفت: از نحوه اجرای طرح آزاد سازی سواحل رامسر و عملکرد اداره منابع طبیعی شهرستان در این زمینه رضایت داریم.

محمد آزاد بر لزوم اجرای طرح آزاد سازی ساحل تأکید کرد و اظهار داشت : در سالهای گذشته سواحل و اجاره آن در اختیار امور اراضی بود که این وظیفه مجددا به منابع طبیعی محول شده است.

شهرستان رامسر حدود ۲۰کیلومتراراضی ساحلی دارد.