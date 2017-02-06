۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۳۴

تصادف سه کامیون در غرب استان تهران

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجاگفت :طی ٢٤ ساعت گذشته، ٢ تصادف مهم در جاده های کشور رخ داد که در یکی از آنها دو کامیون تصادف سنگینی داشتند و دچار حریق شدند.

به گزرش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی  درباره این تصادف که ساعت ١۵:٣٠ یکشنبه در استان مازندران اتفاق افتاده، اظهار کرد: برخورد کامیون کمپرسی آکسور با کامیون کمپرسی ولوو در محور کیلومتر رستمکلا رخ داد که علت آن توجه نداشتن راننده کامیون آکسور به جلو بوده است. کامیون آکسور بعد از تصادف دچار حریق شده و راننده آن به صورت سطحی سوخته است.

 وی در ادامه همچنین درباره تصادفی که ساعت ١۶:٣٠ یکشنبه در غرب استان تهران روی داده توضیح داد: تصادف سه وسیله ای بین یک دستگاه کامیون کاویان و٢ دستگاه کامیون بنز در کیلومتر ٣٠ جاده قدیم اتفاق افتاد که مقصر آن کامیون کاویان بوده و ٢ نفر هم مجروح شده اند.

