قانون اساسي اجازه انحلال مجلس را به ابومازن نمي دهد / با برگزاري انتخابات زودهنگام مخالفيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العالم، عاطف عدوان نماينده جنبش حماس در مجلس قانونگذاري فلسطين تصريح كرد كه قانون اساسي درهيچ شرايطي به محمود عباس(ابومازن) رئيس تشكيلات خودگردان، حق منحل كردن مجلس را نمي دهد.



عاطف عدوان گفت:حتي اگر ابومازن دولت فعلي(كابينه حماس) را منحل كند،نمي تواند بدون موافقت فراكسيون حماس كه اكثريت مجلس را در دست دارد،دولت جديد تشكيل دهد.



وي با اشاره به اينكه هيچ گروه سياسي در فلسطين نمي تواند از روند جاري مسائل به نفع خود بهره برداري كند، وحدت همه گروههاي مختلف فلسطيني و تشكيل دولت وحدت ملي و مشاركت در حل مشكلات ملت را خواستار شد.



اين نماينده فلسطيني اظهارداشت : سفر كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا به منطقه با هدف تقويت شكست گفتگوهاي فلسطيني درمورد تشكيل دولت وحدت ملي و همچنين حمايت از موضع محمود عباس برضد دولت فعلي واهداف ملت فلسطين صورت مي گيرد.



وي افزود: متاسفانه رويكردهاي ابومازن با شروط آمريكا كه با انتظارات ملت فلسطين منافات دارد،همسو شده است.



عاطف خاطرنشان كرد:ازآنجا كه حماس به خواست ملت فلسطين و با راي مستقيم مردم به قدرت رسيده است،امكان ندارد كه ازحكومت انصراف دهد.



از سوي ديگر، جنبش حماس، هدف ازطرح مسئله برگزاري انتخابات زودهنگام را درشرايطي كه مردم فلسطين گرسنه هستند،زير فشار قراردادن آنها براي عقب نشيني ازاصول ثابت خويش قلمداد كرد.



محمد عوض دبير كل شوراي وزيران فلسطين دررام الله دراين باره اظهارداشت: هدف از طرح مسئله برگزاري انتخابات زودهنگام درفلسطين ودرشرايط كنوني كه مردم درمحاصره و گرسنه هستند ونيز تحميل برخي مواضع سياسي بر فلسطينيها، عقب نشيني ملت فلسطين ازاصول ثابت ودولت آينده آن است.



وي افزود: بنابراين من لزومي براي برگزاري انتخابات جديد نمي بينم.



اين در حالي است كه جنبش فتح هم ديدگاهي ديگري نسبت به اين مسئله دارد.



نبيل عمرومشاوررئيس تشكيلات خودگردان فلسطين دراين مورد كه آيا طرح پيشنهاد انحلال پارلمان وبرگزاري انتخابات زود هنگام سبب تشديد بحران نمي شود؟ گفت : ممكن است كه بحران را شديدتر كند،اما همه گروههاي فلسطين بايد براي پيشگيري از بروزهرواكنش منفي كه چه بسا منجربه فتنه مانند حوادث اخير غزه شود،تلاش زيادي كنند.



وي درگفتگو با خبرنگارشبكه خبري العالم افزود: بايد بدانيم كه منافع ملي فراتر از منفعت گروهي است، برهمين اساس تشكيل دولت شايستگان ملي پيشنهاد مي شود وبرهمه لازم است با آن موافقت كنند، درغير اين صورت هرطرفي كه با اين طرح مخالفت مي كند، درقالب آن قشر قلمداد مي شود كه رسيدن به پست به هرطريقي را ترجيح مي دهد.