هاشم علایی در گفتگو با خبرنگار مهر تدوین استاندارد ملی را یکی از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران دانست و تصریح کرد: در این راستا کارشناسان این اداره کل با استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی موجود نسبت به تدوین استانداردها اقدام می‌کنند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری پیش‌نویس ۳۴ مورد استاندارد ملی در اداره کل استاندارد استان مصوب شده که ۳۳ مورد جهت تدوین به کارکنان اداره کل و یک مورد به کارشناس استاندارد بخش خصوصی واگذار شده است.

مدیرکل استاندارد استان تأکید کرد: استانداردها بیشتر در زمینه‌های اندازه‌شناسی، مصالح ساختمانی، برق و الکترونیک، صنایع غذایی، مکانیک، انرژی و فناوری اطلاعات است.

به گفته علایی علاوه بر این استاندارد ملی مراکز آب‌درمانی برای اولین بار در سال گذشته در استان تدوین شده است.

وی با تأکید به اینکه استانداردسازی با هدف ارتقا کیفیت زندگی شهروندان انجام می‌شود، متذکر شد: انتظار می‌رود واحدهای تولیدی مختلف نیز برای دستیابی به تولید استاندارد اقدام کنند.