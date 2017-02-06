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۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۳۴

بیست و چهارمین شماره فصل‌نامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی منتشر شد

بیست و چهارمین شماره فصل‌نامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی منتشر شد

بیست و چهارمین شماره فصل‌نامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی- اسلامی توسط انتشارات پژوهشکده منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و چهارمین شماره فصل‌نامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی-اسلامی (تابستان ۱۳۹۵) توسط انتشارات پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی منتشر شد.

این شماره دارای ۶ مقاله است و مقالات موجود در این شماره شامل مقالات زیر است:

«تزیین های معماری در بارگاه و بقاع متبرکه امام زادگان مبتنی بر نقوش اسلامی» نوشته حسین زمرشیدی و علی صادقی حبیب‌آباد، «نقش نهاد وقف در شکل‌گیری و گسترش شهرهای اسلامی (مطالعه موردی بافت تاریخی شهر بیرجند)» نوشته مرضیه فاریابی، حسن هاشمی زرج آباد، مفید شاطری و علی زارعی، «واکاوی ادراک ایرانیان در مواجهه با طبیعت» نوشته مریم فرهی فریمانی و مهدی حقیقت بین، «تحلیل سازمان یابی فضایی و تحولات نظام شهرهای ایرانی-اسلامی (مطالعه موردی استان قزوین)» نوشته حمیدرضا بابایی، آتوسا آفاق پور و امین فرجی، «بررسی تطبیقی جهت‌گیری شبستان در مساجد سنتی و معاصر» نوشته حمیدرضا صارمی، سحر خدابخشی و متین خلاق‌دوست و می‌توان به مقاله «بازشناسی عناصر تاریخی هسته شهر ایرانی (مطالعه موردی هسته تاریخی مرکز شهر کرمانشاه)» نوشته کیومرث ایراندوست، کسری آشوری و بهیه هاشمی اشاره کرد.

علاقه‌مندان جهت اطلاع بیشتر و دریافت فایل الکترونیکی مقالات به نشانی http://iic.icas.ir/Journal/Publish?No=۲۴ مراجعه کنند.

کد مطلب 3898743
سارا فرجی

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