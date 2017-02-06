به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت مرحله نخست پلی آف مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان ایران جام «شهدای منا» روز چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه با چهار دیدار در شهرهای تهران (سه مسابقه) و ارومیه پیگیری خواهد شد.

در این دیدارها تیم های بانک سرمایه، پیکان تهران، شهرداری ارومیه و سایپا تهران که در رتبه های اول تا چهارم جدول دور مقدماتی قرار گرفتند، به ترتیب میزبان تیم های شهرداری تبریز، خاتم اردکان، کاله مازندران و صالحین ورامین خواهند بود.

نارنجی پوشان سایپا تنها میزبانی هستند که در دو دیدار رفت و برگشت دور مقدماتی مغلوب صالحین ورامین شدند و در دیدارهای حساس مرحله پلی آف به دنبال جبران این نتایج و صعود به جمع چهار تیم برتر این رقابت ها هستند.

سایپا و صالحین در دور مقدماتی دوبار به مصاف یکدیگر رفتند که صالحین در دیدار رفت سه بر دو و در مسابقه برگشت نیز سه بر یک به پیروزی رسید. حال نارنجی پوشان از ساعت ۱۹ روز چهارشنبه در خانه والیبال تهران میزبان این تیم خواهند بود تا این ناکامی ها را جبران کنند.

تیم سایپا در پایان دور مقدماتی با ۱۲ برد و ۳۶ امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت و صالحین ورامین نیز با ۱۱ برد و ۳۰ امتیاز در رتبه پنجم قرار گرفت تا دو تیم حریف یکدیگر در مرحله پلی آف شوند.

تیم بانک سرمایه که با ۲۰ برد و ۵۵ امتیاز در پایان دور مقدماتی صدرنشین شده بود، در مرحله پلی آف به مصاف شهرداری تبریز می رود. تبریزی ها در دور مقدماتی با ۱۰ برد و ۳۱ امتیاز در رتبه هشتم قرار گرفتند.

بانک سرمایه در دور مقدماتی لیگ برتر امسال دو مسابقه با شهرداری تبریز داشت که در هر دو مسابقه سه بر صفر حریف خود را شکست داد و به نظر می رسد از نظر آماری مشکل خاصی برای شکست این تیم ندارد. اما شهرداری تبریز تیم قابل پیش بینی نیست.

در دیگر مسابقه دور رفت مرحله نخست پلی آف، تیم پیکان تهران میزبان خاتم اردکان در خانه والیبال تهران است. پیکان در پایان دور رفت با ۱۸ برد و ۵۳ امتیاز در رتبه دوم جدول قرار گرفت و خاتم اردکان با ۱۰ برد و ۳۲ امتیاز در رتبه هفتم قرار گرفت.

خاتم اردکان در دو مسابقه دور رفت و برگشت مرحله مقدماتی با نتایج سه بر یک و سه بر صفر مغلوب پیکان شد که این نتایج نشان می دهد نماینده اردکان کار بسیار سختی برابر پرافتخارترین تیم لیگ برتر در مرحله نخست پلی آف دارد.

آخرین مسابقه دور رفت مرحله نخست پلی آف لیگ برتر در سالن غدیر ارومیه برگزار می شود و تیم شهرداری ارومیه میزبان کاله مازندارن خواهد بود.

شهرداری ارومیه در پایان دور مقدماتی با ۱۴ برد و ۴۲ امتیاز در رتبه سوم قرار گرفت، (نتیجه دیدار هفته پایانی این تیم با نماینده ساری هنوز مشخص نشده است) و تیم کاله با ۱۰ برد و ۳۶ امتیاز در رتبه ششم قرار گرفت تا حریف شهرداری ارومیه در مرحله پلی آف شود.

نماینده ارومیه در دو مسابقه دور رفت و برگشت دور مقدماتی با نتایج سه بر صفر و سه بر یک کاله را شکست داد و روز چهارشنبه در دیدار خانگی برای سومین برد برابر این تیم در این فصل از رقابت ها به میدان می رود.

پلی آف لیگ برتر والیبال به صورت دو برد از سه مسابقه برگزار می شود و دور برگشت مرحله نخست پلی آف روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه برگزار می شود. در صورت نیاز به مسابقه تیم ها روز یکشنبه یکم اسفندماه به مصاف یکدیگر می روند.

برنامه کامل دور رفت مرحله نخست پلی آف لیگ برتر والیبال به قرار زیر است:

پیکان تهران – خاتم اردکان(تهران، ساعت ۱۵، خانه والیبال تهران)

بانک سرمایه – شهرداری تبریز(تهران، ساعت ۱۷، خانه والیبال تهران)

سایپا تهران – صالحین ورامین(تهران، ساعت ۱۹، خانه والیبال تهران)

شهرداری ارومیه – کاله مازندران(ارومیه، ساعت ۱۶، سالن غدیر)