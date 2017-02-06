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۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۵

رئیس دانشگاه تاکید کرد:

توجه به توسعه علوم پایه در دانشگاه آزاد

توجه به توسعه علوم پایه در دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد گفت: درحال سیاستگذاری و برنامه ریزی برای توسعه علوم پایه در این دانشگاه هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، حمید میرزاده در جلسه شورای راهبردی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی جایگاه ایران در حوزه علمی بسیار پیشرفت کرده است، گفت: خوشبختانه امروز به جایی رسیده ایم که پرچم ایران در مذاکرات ۱+۵ برای برجام در کنار پرچم کشورهای قدرتمند دنیا قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اهمیت علوم پایه در توسعه علمی کشورها، افزود: متاسفانه در حال حاضر علوم پایه در کشور ما تضعیف شده و کمتر از آن استقبال می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اظهار داشت: تضعیف علوم پایه پیامدهای منفی برای کشور دارد چراکه علوم پایه می تواند پیشران بحث های فناورانه آینده نیز شود.

میرزاده عنوان کرد: اگر علوم پایه در کشور ما رشد نکند پس از چند سال جنبه علمی ما کم توان خواهد شد.

وی اضافه کرد: بنابراین در دانشگاه آزاد باید برای توسعه علوم پایه به عنوان پیشران علوم و مهندسی آینده، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.

رئیس دانشگاه آزاد افزود: در دانشگاه تنها نباید تنها به جنبه فنی توجه کرد بلکه جنبه تئوریک علوم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 3898771

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