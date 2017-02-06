به گزارش خبرنگار مهر، پیمان بهرامی با اشاره به سوخت رسانی مستمر به مناطق مختلف لرستان اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی و آمادگی قبلی و در پی بروز سرما و بارش بی سابقه برف در استان لرستان، در روزهای اخیر نظارت بر نحوه انتقال و توزیع فرآورده های نفتی و همچنین تامین، ذخیره سازی و توزیع سوخت فروشندگی ها به ویژه در روستاهای دور به طور مطلوب در حال اجراست.

وی با اشاره به بارش برف سنگین و مستمر برف در همه نقاط استان گفت: این شرکت آمادگی کامل تامین سوخت در شرایط بحرانی را دارد و برف و یخبندان هم نتوانست در سوخت رسانی به مناطق صعب العبور وقفه ایجاد کند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان عنوان کرد: این شرکت علاوه بر توزیع روزانه بیش از ۳.۵ میلیون لیتر سوخت در استان بر اساس برنامه های ابلاغی از سوی مدیریت تامین وتوزیع ستاد پخش وظیفه تامین و ارسال بخشی از سوخت مایع مصرفی نیروگاه قم را نیز بر عهده دارد.

بهرامی ضمن تقدیر و از تلاش های همکاران شرکت پخش فرآورده های نفتی به ویژه کارکنان عملیاتی انبارهای نفت استان و ناوگان حمل و نقل فرآورده های نفتی افزود: این شرکت تلاش می‌کند تا با خدمت‌رسانی مناسب و به موقع به مردم، تامین سوخت مورد نیاز را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کند و همه تمهیدات لازم برای تامین سوخت مناطق مختلف استان اندیشیده شده است.

وی افزود: این شرکت در ستاد بحران استان نیز آمادگی خود را برای تامین سوخت اعلام کرده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان گفت: عملیات سوخت‌رسانی به مناطق صعب‌العبور با قوت تمام ادامه دارد و آن دسته از مصرف‌کنندگان که از نفت سفید استفاده می‌کنند می توانند نسبت به دریافت و ذخیره‌سازی سوخت خود از فروشندگی‌های مربوطه اقدام کنند.