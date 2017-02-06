رشد۲۰درصدی اخبار دهه فجر در ورامین/تعامل مثبت رسانه ها ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید محمدی یکتا ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح فعالیت کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین اظهار داشت: کمیته ارتباطات به عنوان یکی از کمیته های ۱۸ گانه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین محسوب می شود.

دبیر کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر ورامین افزود: این کمیته با هدف انعکاس برنامه ها و مراسم های دهه فجر در ایام الله جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران تشکیل شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه تعامل مثبتی میان کمیته ارتباطات ستاد دهه فجر با اصحاب رسانه و خبرنگاران برقرار بوده و حجم اخبار منتشر شده از برنامه های جشن انقلاب در ورامین، موید این موضوع است.

محمدی یکتا اضافه کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده و همکاری و تعامل مثبت خبرنگاران، تاکنون میزان اخبار منتشر شده در جشن پیروزی انقلاب اسلامی در ورامین نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۰ درصد رشد داشته است.

دبیر کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر ورامین با تقدیر از تلاش های اصحاب رسانه در ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی متذکر شد: هم اکنون برنامه های دهه مبارک فجر در رسانه های مکتوب، الکترونیکی و فضای مجازی به صورت مطلوب در حال انعکاس است.