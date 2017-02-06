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۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۰

دبیر کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر ورامین:

رشد۲۰درصدی اخبار دهه فجر در ورامین/تعامل مثبت رسانه ها ادامه دارد

رشد۲۰درصدی اخبار دهه فجر در ورامین/تعامل مثبت رسانه ها ادامه دارد

ورامین-دبیر کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر ورامین با اشاره به تعامل مثبت رسانه ها با این کمیته گفت: حجم اخبارمنتشر شده در رسانه ها نسبت به سال گذشته، بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید محمدی یکتا ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح فعالیت کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین اظهار داشت: کمیته ارتباطات به عنوان یکی از کمیته های ۱۸ گانه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین محسوب می شود.

دبیر کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر ورامین افزود: این کمیته با هدف انعکاس برنامه ها و مراسم های دهه فجر در ایام الله جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران تشکیل شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه تعامل مثبتی میان کمیته ارتباطات ستاد دهه فجر با اصحاب رسانه و خبرنگاران برقرار بوده و حجم اخبار منتشر شده از برنامه های جشن انقلاب در ورامین، موید این موضوع است.

محمدی یکتا اضافه کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده و همکاری و تعامل مثبت خبرنگاران، تاکنون میزان اخبار منتشر شده در جشن پیروزی انقلاب اسلامی در ورامین نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۰ درصد رشد داشته است.

دبیر کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر ورامین با تقدیر از تلاش های اصحاب رسانه در ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی متذکر شد: هم اکنون برنامه های دهه مبارک فجر در رسانه های مکتوب، الکترونیکی و فضای مجازی به صورت مطلوب در حال انعکاس است.

کد مطلب 3898788

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