اختلاف بین شیعه و سنی از اهداف وهابیت است

حجت‌الاسلام احمد حاتمیان در خلال برگزاری کارگاه آموزشی فرق و مذاهب اسلامی و خطر جریان های تکفیری که برای دانش افزایی مدیران و کارشناسان تبلیغات اسلامی سراسر استان سمنان به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان در شاهرود برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: امروز باید درباره توطئه های شوم دشمنان هوشیار بود.

وی در مورد مفهوم سلف، افزود: سلف به معنای گذشتگان است و منظورش این است که اهل سنت آثار یعنی گفتار و رفتار صحابه پیامبر(ص)، را به خاطر نزدیکی به زمان آن حضرت درست دانسته و مرجع استنباط احکام قرار می دهند در حالیکه شیعه فقط سلف صالح را شایسته این امر می داند. سلفی ها به سه فرقه تقسیم می شوند.

مدیرکل فرق و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی گفت: در قرن هشتم احمدبن تیمیه متولد حران شام و حنبلی مذهب مفهوم سلف را بنیان نهاد ولی چون عقاید تکفیری داشت و مرتکب کناه کبیره را کافر می دانست با مخالفت علمای اهل سنت مواجه شده، دو بار دستگیر و زندانی شد و پس از آن در گذشت. در قرن دوازدهم سه نفر اندیشه او را احیا نمودند؛ محمدبن عبدالوهاب در عربستان، ابن امیر صنعانی در یمن، شاه ولی الله دهلوی در هند، که فقط محمدبن عبدالوهاب اندیشه تکفیری داشت و دو دسته دیگر اعتدالی بودند.

حاتمیان ابتدای اندیشه تکفیر را از زمان خوارج دانسته که پس از پذیرش حکمیت، و شکست از عمروعاص ادعا کردند که به خاطر پذیرش حکم غیر خدا کافر شده اند و باید توبه کنند و حضرت علی(ع) را نیز اجبار به توبه نمودند که ایشان نپذیرفت.

وی ادامه داد پس از آن که زیربنای فکری وهابیت توسط ابن تیمیه ریخته شد، محمدبن عبدالوهاب که از خانواده ای اهل علم بود و پدر و برادر او مخالفان جدی افکار او بودند بوسیله اتحاد با محمدبن سعود مسیر قدرت دادن به وهابیت را آغاز کرد همچنین آن ها در ابتدا به نجد که منطقه سنی نشین بود حمله کردند و به کشتار ایشان دست زدند و بعد برای توسعه قلمرو به مناطق شیعه نشین و مدینه حمله کردند و به تخریب قبور ائمه در بقیع دست زدند حمله به کربلا و نجف هم در کارنامه ایشان است که در این مرحله توسط دولت عثمانی منقرض شدند.

مدیرکل فرق و مذاهب سازمان تبلیغاتگفت: آخرین مرحله قدرت گفتن وهابیت را بوسیله عبدالعزیزبن عبدالرحمن که با کمک انگلیس علیه دولت عثمانی قیام کرد است، این فرد با تشکیل سپاه اخوان التوحید که از بادیه نشین های عرب بودند قدرت گرفته به مدینه حمله نمود تا حرم پیامبر را خراب نماید ولی علما مانع شدند و به جای آن دوباره در سال ۱۳۳۴ حرم ائمه بقیع توسط ایشان ویران شد.

حاتمیان بیان داشت: علت رشد وهابیت در مقایسه با دیگر فرقه ها را به علت دو دسته عوامل درون فرقه ای، شعار اسلام گرایی و کفرستیزی، اصول گرایی و مبارزه با خرافات و پاکسازی دین از بدعت و خرافات، مصادره واژه های مقدس مثل جهاد و شهادت و هجرت، مطالبه حاکمیت الهی، اولویت دادن به دشمن قریب به جای بعید و عوامل بیرون فرقه ای شامل کسب قداست از حرمین شریفین، استفاده ابزاری از شیعه هراسی، سوء استفاده از سب برخی شیعیان علیه خلفا، دریافت کمک مالی و تسلیحاتی از کشورهایی مثل کویت و آمریکا و ... است.

وی در پایان با تاکید بر فرمایش مقام معظم رهبری که توهین به همسران پیامبر را توهین به پیامبر می دانند. از همگان خواست تا با کنارگذاشتن رفتارهای خرافی و بدعت ها در عزاداری ها و خودداری از توهین به مقدسات اهل سنت، استفاده از حربه اختلاف بین شیعه و سنی را کند نمایند؛ تا بتوانیم به وحدت گسترده تری دست یابیم و فرقه هایی مثل وهابیت نتوانند امنیت مسلمین را خدشه دار نمایند.