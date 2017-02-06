به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان، در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و هم زمان با برگزاری مراسم ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت بازدید از باغ موزه دفاع مقدس همدان رایگان است.

گفتنی است در مراسم ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت از سه تقریظ رهبر معظم انقلاب اسلامی بر کتاب های «وقتی مهتاب گم شد»، «دختر شینا» و «گلستان یازدهم» نیز رونمایی خواهد شد.

ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه در حسینیه امام خمینی (ره) شهر همدان برگزار خواهد شد.