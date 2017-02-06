نامه آیت الله دستغیب و آیت الله ایمانی پیرامون حواشی اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شاهچراغ(ع)، در این نامه که خطاب به وزیر اطلاعات نوشته شده، آمده است: همان گونه که شاهد بودید در قسمتی از مراسم افتتاحیه پایتختی جوانان جهان اسلام در شیراز، متاسفانه برنامه ای مبتذل اجرا شد که از جهاتی خاطره جشن هنر شیراز در سال ۱۳۵۶ را تداعی می نمود.

فضای افتتاحیه با توجه به صحنه آرائی گروه ارکستر توأم با لباس ها و ظواهر ناهنجار زنان در داخل سالن و رفتار وقیحانهٔ حاشیه ای بیرون سالن به هیچ وجه با شئون جمهوری اسلامی و پایتختی جوانان جهان اسلام سازگاری نداشت لذا اینجانبان با ملاحظه مقدمات اجراء برنامه ای که بدون اطلاع قبلی واقع می شد به عنوان تکلیف شرعی و برائت از بدعت آشکار در جمهوری اسلامی ایران از سالن خارج شدیم که البته انتظار می رفت جنایعالی هم بی تفاوت نمی ماندید، بلی البته ضمن بیانات خود در همان مراسم اظهار داشته اید: ای کاش به نحوی برنامه ریزی می شد تا میتوانستیم از وجود و محضر این علمای بزرگ بهرهمند می شدیم.

گویا این برنامه مبتذل تنها مشکل ما دو نفر بوده است و آنچه انجام گرفته یک حرکت مشروع و جریان عادی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد، اکنون از شما می پرسیم: آیا شان سومین حرم اهلبیت (ع) یعنی شیراز با آن همه افتخارات گذشته و اکنون هم پایتخت جوانان جهان اسلام با این قبیل برنامه ها سازگاراست و جوانان در سراسر جهان اسلام از این برنامه چه پیامی دریافت می نمایند؟آیا انتظار جهان اسلام از این پایتخت، تلاش در جهت گسترش فرهنگ و اخلاق اسلام ناب و انقلابی در بین جوانان مسلمان است یا نمایش صحنه هایی که نموداری از تهاجم فرهنگی استکبار جهانی بوده و بخشی از جوامع اسلامی به ویژه جوانان را به تباهی کشانده است، چه خوب بود از همین گام اول دیدگاه ها و پیام های بنیانگزار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (قدس سره) در رابطه با جوانان و رهنمود ها و ارشادات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله) به ویژه پیام های مهم معظم له به جوانان اروپا و آمریکای شمالی به عنوان منشور پایتخت جوانان جهان اسلام مطرح می شد تا در آتیه نزدیک همگی شاهد باشیم که چگونه این پایتخت ، کانون توجه جوانان جهان اسلام قرار می گیرد.