«ایستگاه اتمسفر» و «کمدی انسانی» به روی پرده می رود

ابوالحسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فیلم سینمایی «ایستگاه اتمسفر» به کارگردانی مهدی جعفری و تهیه کنندگی علیرضا قاسمخانی ساعت ١٥ و ١٩ عصر امروز دوشنبه در سینما گلشن بجنورد اکران خواهد شد.

وی افزود: «کمدی انسانی» به کارگردانی هادی کریمی نیز دیگر فیلمی است که امروز دوشنبه در سیانس های ساعت ۱۷ و ۲۱ به روی پرده می رود.

حیدری تصریح کرد: این فیلم یک کمدی تراژدی است که از دهه ۳۰ تا دهه ۶۰ روایت می شود و داستان این فیلم، روایتگر زندگی فردی است که مجبور می شود مشابه مردم اطراف خود رفتار کند.

وی با اشاره به پیش فروش اینترنتی بلیت های جشنواره فیلم فجر از هفتم تا ۱۲ بهمن ماه جاری افزود: علاقه مندان می توانند بلیت های این جشنواره را به صورت روزفروش تهیه کنند و به تماشای فیلم های انتخابی خود بنشینند.

قطار سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از پنج شنبه ۱۴ بهمن ماه جاری به خراسان شمالی رسیده و تا ۲۱ بهمن ماه با نمایش ۱۶ فیلم فاخر در استان ماندگار است.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم های «کارگر ساده نیازمندیم»، «انزوا»، «رگ خواب»، «یک روز بخصوص»، «شماره ۱۷ سهیلا»، «خانه دیگری»، «رهایی از بهشت» و «آزادی به قید شرط» از جمله هشت فیلمی است که طی چهار روز گذشته در خراسان شمالی اکران شده است.