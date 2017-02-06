۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۸

در دیدار امام جمعه اسلام آباد غرب و استاندار کرمانشاه مطرح شد؛

وعده جدیداستاندارکرمانشاه دررفع بیکاری/ایجاد اشتغال برای جوانان

کرمانشاه- در دیدار امام جمعه اسلام آباد غرب با استاندار کرمانشاه بر لزوم ایجاد اشتغال توسط دولت برای جوانان کرمانشاهی تاکید شد و استاندار نیز وعده‌ای جدید به این منظور داد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه امروز دوشنبه و در هفتمین روز از دهه مبارک فجر طی یک سفر کاری به شهرستان اسلام آباد غرب با حجت الاسلام محمدی پور، امام جمعه این شهرستان دیدار کرد.

حجت الاسلام سید امیر محمدی پور، امام جمعه اسلام آباد غرب در این دیدار با اشاره به بیکاری موجود در استان کرمانشاه بر لزوم توجه دولت و ایجاد اشتغال توسط دولت برای جوانان استان کرمانشاه تاکید کرد.

در ادامه استاندار کرمانشاه با اشاره به طرح پتروشیمی اسلام آبادغرب گفت: اجرای این طرح اشتغال منطقه را متحول می کند.

اسدالله رازانی افزود:  این طرح ۲ ماه دیگر کلنگ زنی شده و در مرحله اجرا تا بهره برداری ۱۰ هزار شغل ایجاد می کند.

