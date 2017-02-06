وعده جدیداستاندارکرمانشاه دررفع بیکاری/ایجاد اشتغال برای جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه امروز دوشنبه و در هفتمین روز از دهه مبارک فجر طی یک سفر کاری به شهرستان اسلام آباد غرب با حجت الاسلام محمدی پور، امام جمعه این شهرستان دیدار کرد.

حجت الاسلام سید امیر محمدی پور، امام جمعه اسلام آباد غرب در این دیدار با اشاره به بیکاری موجود در استان کرمانشاه بر لزوم توجه دولت و ایجاد اشتغال توسط دولت برای جوانان استان کرمانشاه تاکید کرد.

در ادامه استاندار کرمانشاه با اشاره به طرح پتروشیمی اسلام آبادغرب گفت: اجرای این طرح اشتغال منطقه را متحول می کند.

اسدالله رازانی افزود: این طرح ۲ ماه دیگر کلنگ زنی شده و در مرحله اجرا تا بهره برداری ۱۰ هزار شغل ایجاد می کند.