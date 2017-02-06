آمریکا به طور قطع در حال سقوط است/توحید و اخلاق رمز پیروزی اسلام

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله بی‌آزار شیرازی امروز دوشنبه در همایش "ماندگاری انقلاب اسلامی در سایه وحدت، بصریت و ولایت" که در مجتمع بعثت کرمانشاه برگزار شد، مسئله توحید و اخلاق را رمز پیروزی اسلام از صدر اسلام تاکنون دانست و اظهار داشت: بنیانگذار کبیر انقلاب بر این دو مسئله عنایت و تاکید بسیاری داشتند.

معاون مجمع تقریب مذاهب اسلام وحدت امت اسلام را خروجی توحید دانست و افزود: اکر مردم یک جامعه اتحاد داشتند توحیدشان نیز واقعی است و اگر در جامعه‌ای به نام توحید، دیگران را تکفیر کردند آن توحید واقعی نیست.

وی با بیان اینکه مردم استان کرمانشاه اهل اخلاق و وحدت هستند، افزود: وحدت عملی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید الگوی اخلاق و وحدت را حفظ کنیم، در کنار هم بودن بسیاری از بدبینی‌ها و سوء تفاهم‌ها را کنار می‌گذارد و لذا باید به وحدت اهمیت دهیم و در نمازهای جماعت اهل تسنن و اهل تشیع شرکت کنیم.

آیت الله بی‌آزار بیان کرد: مقام معظم رهبری پیش از انقلاب به میان علمای اهل سنت تبعید شدند و این علمای اهل سنت که مظهر اخلاق و ایمان هستند چقدر خوب از رهبر معظم انقلاب پذیرایی کردند.

وی با اشاره به تاسیس دانشگاه مذاهب اسلامی و مجمع جهانی تقریب از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان الگوی عملی وحدت بیان کرد: مقام معظم رهبری توهین به مقدسات سایر مذاهب را حرام قانونی و شرعی بیان فرمودند و این مصداق وحدت عملی است.

آیت الله بی‌آزار اظهار داشت: امام(ره) تا آخرین ساعات عمرشان بر مسئله اخلاق اهتمام و تاکید داشت، امام(ره) معلم اخلاق بود و اخلاق عملی ایشان سبب شد همه جوانان وارد سپاه شوند و اینچنین رشادت‌ها از خود نشان دهند و این همه فداکاری در راه اسلام داشتند.

کتاب سعدی کتاب اخلاق و انقلاب است

وی نشر اسلام در دنیا را به برکت اخلاق پیامبر گرامی اسلام دانست و افزود: مسئله دیگر ولایت است و مردم برای پاره‌های تن پیامبر(ص) و سادات احترام فراوانی قائل هستند و این به دلیل اخلاق آن بزرگواران به عنوان مظهر فتوت و جوانمردی است و مردم سیمای اسلام را در اعمال آنها می‌دیدند.

معاون مجمع تقریب مذاهب اسلام در ادامه با اشاره به توجه امام راحل(ره) به کتاب سعدی گفت: امام خمینی(ره) در خمین نزد یکی از ادبا و شعرای بنام، درس بوستان و گلستان سعدی را فراگرفتند و دلش می‌خواست سعدی در جامعه جا بیفتد و مردم با خواندن اشعار سعدی متخلق به اخلاق اسلامی شوند.

آیت الله بی‌آزار کتاب گلستان سعدی را کتاب انقلاب دانست و گفت: جلد دوم کتاب در مورد کشورداری است و همچنین کتاب سعدی کتاب اخلاق نیز می‌باشد.

وی با اشاره به نقش آثار سعدی در انقلاب فرانسه گفت: لویی شانزدهم دستور داد منازل انقلابیون را بازرسی کنند بفهمد چه سلاحی در خانه نگهداری می‌کنند و دید که در منزل انقلابیون فرانسه کتاب سعدی وجود دارد.

وی بیان کرد: اولین فصل از کتاب سعدی درباره سیره پادشاهان با داستان‌های زیبا به صورت نظم و نثر است و و سعدی صفات پادشاهان ظالم و عادل را بیان کردو... و این کتاب معیار و میزانی برای مردم فرانسه شد که فهمیدند پادشاهاشان از نوع ظالم است و آنقدر انقلابیون فرانسه از کتاب سعدی متاثر شدند که نام سعدی را بر فرزندان خود می‌گذاشتند همچنانکه فیزیکدان درجه اول که قانون چهارم لاوازیه را در فرانسه کشف کرد نامش سعدی بود و سعدی کارنو نیز چهارمین رئیس جمهور فرانسه بود که با اخلاق سعدی بزرگ شد و اقتصاد فرانسه را آباد کرد و ۷ خیابان در پاریس به نام اوست.

آیت الله بی‌آزار با بیان اینکه درس‌های سعدی در کتاب بوستان برگرفته از قرآن است، افزود: امر به معروف و نهی از منکر یکی از پایه‌های حکومت اسلامی است و این مسئله در کتاب سعدی بیان شده است.

فرهنگ ضعیف کتابخوانی و تیراژ پایین ناشران در کشور فاجعه است

وی بیان کرد: حکومت قانون و مردم همان حکومت اسلامی است، قانون همان قانون الهی و قرآن است و حکومت مردم نیز به معنای حکومت مستقیم مردم بر مردم، بزرگترین افتخار آمریکا این است که می‌گوید حکومت من از نوع حکومت مردم بر مردم است اما منظورش حکومت نمایندگان مردمی است که با پول ثروتمندان روی کار آمدند.

آیت الله بی‌آزار امر به معروف و نهی از منکر را از پایه‌های مستقیم حکومت مردم بر مردم دانست و گفت: امر به معروف و نهی از منکر مسئله‌ و نظارت همگانی است. امام(ره) مسئله امر به معروف و نهی از منکر را احیا کرد کرد و در رساله خود به آن پرداخته است.

وی در ادامه دفاع همگانی و دانش و آگاهی همگانی را از دیگر پایه‌های حکومت اسلامی دانست و افزود: مقام معظم رهبری ۱۰۰ موسسه فرهنگی را برای بالا بردن و رشد فرهنگ مردم تاسیس نمودند. در ایران کتابخوانی ضعیف است و تیراژ ناشران به ۱۰۰۰ نسخه رسیده و این فاجعه است.

وی بیان کرد: اگر میخواهید آقایی پیدا کنید و حکومت مستقیم مردم بر مردم وجود داشته باشد باید دانش همگانی رواج یابد و اسلام بیش از همه به علم و دانش توجه داشته است.

معاون مجمع تقریب مذاهب اسلام افزود: باید به نحوه حکومت امام(ره) و مسئله اخلاق توجه شود در پیروزی و جنگ و.. جوانانی هستند که با اخلاق امام(ره) تربیت شدند، باید سعی کنید این اخلاق را حفظ کنید و با بداخلاقی بعضی‌ها مبارزه کنیم.

وی توحید، وحدت، اخلاق، و علم و دانش و کتابخوانی را ایده‌های امام(ره) دانست و گفت: اگر اخلاق در جامعه حاکم شود به طور قطع پیروزی ها با سرعت بیشتری فراهم می شود و بدانیم که آمریکا همانطور که امام(ره) پیشبینی کرد به طور قطع در حال سقوط است و این فساد اخلاقی که در روسای جمهورشان می بینید نشانه سقوط فوری است.