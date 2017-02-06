۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۶

شهردار بوشهر:

شهرداران در اجرای سبک ایرانی اسلامی سلیقه‌ای عمل می‌کنند

بوشهر - شهردار بوشهر گفت: بسیاری از شهرداری‌ها یک نوع سبک معماری را تحت عنوان سبک ایرانی اسلامی در منظر شهری به‌کار می‌گیرند، که هیچ کدام از آن‌ها مدنظر مقام معظم رهبری نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی چهارمین جشنواره چهره برتر صنعت ساختمان کشور، غلامعلی میگلی‌نژاد با اشاره به اینکه هیچ‌گونه دستورالعملی در اجرای  سبک معماری ایرانی- اسلامی در سیمای شهر ابلاغ نشده است اظهار داشت: پیاده‌سازی الگوی ایرانی- اسلامی در معماری شهری منوط به ابلاغ یک دستورالعمل واحد از سوی وزارت کشور به شهرداری‌ها است که تاکنون استراتژی رسیدن به این هدف تعیین نشده است.

وی افزود: بسیاری از شهرداری‌ها با توجه به سلیقه خود، یک نوع سبک معماری را تحت عنوان سبک ایرانی – اسلامی در منظر شهری بکار می‌گیرند، که هیچ کدام از آن‌ها نتیجه مطلوبی را که مدنظر مقام معظم رهبری باشد، را ندارد.  

شهردار بوشهر تصریح کرد: لازمه اجرای یک سبک واحد از الگوی معماری ایرانی- اسلامی، احصاء مولفه‌های ویژه توسط کارشناسان و متخصصان اهل فن است تا شهرداری‌ها بتواند در آن مسیر حرکت کنند.

میگلی‌نژاد همچنین در رابطه با ایمن‌سازی ساختمان‌ها اظهار داشت: آنچه که در قالب وظیفه شهرداری و سازمان نظام مهندسی است، صورت می‌گیرد؛ هرچند که ما اعتقاد داریم  وظیفه ساخت شهر برعهده سازمان مسکن و شهرسازی است و شهرداری همانطور که از نامش پیدا است، صرفاً وظیفه نگهداری از شهر را دارد.

وی روند بوروکراسی‌های اداری در شهرستان بوشهر را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: از آنجا که تأکید مجموعه مدیریت شهری در بوشهر همواره بر مشتری‌مداری است، در این بخش یک رضایت نسبی وجود دارد؛ چرا که بر این اعتقادیم که طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، سبب تحول در کشور و نظام اداری است.

شهردار بوشهر در پایان با اشاره به انتخابات چهارمین جشنواره چهره سال صنعت ساختمان خاطرنشان کرد: معیارها و ملاک‌های چهره برتر صنعت ساختمان باید فارغ از مجموعه مولفه‌های واحد، متناسب با اقلیم هر شهر درنظر گرفته شود.

