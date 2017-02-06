به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی چهارمین جشنواره چهره برتر صنعت ساختمان کشور، غلامعلی میگلی‌نژاد با اشاره به اینکه هیچ‌گونه دستورالعملی در اجرای سبک معماری ایرانی- اسلامی در سیمای شهر ابلاغ نشده است اظهار داشت: پیاده‌سازی الگوی ایرانی- اسلامی در معماری شهری منوط به ابلاغ یک دستورالعمل واحد از سوی وزارت کشور به شهرداری‌ها است که تاکنون استراتژی رسیدن به این هدف تعیین نشده است.

وی افزود: بسیاری از شهرداری‌ها با توجه به سلیقه خود، یک نوع سبک معماری را تحت عنوان سبک ایرانی – اسلامی در منظر شهری بکار می‌گیرند، که هیچ کدام از آن‌ها نتیجه مطلوبی را که مدنظر مقام معظم رهبری باشد، را ندارد.

شهردار بوشهر تصریح کرد: لازمه اجرای یک سبک واحد از الگوی معماری ایرانی- اسلامی، احصاء مولفه‌های ویژه توسط کارشناسان و متخصصان اهل فن است تا شهرداری‌ها بتواند در آن مسیر حرکت کنند.

میگلی‌نژاد همچنین در رابطه با ایمن‌سازی ساختمان‌ها اظهار داشت: آنچه که در قالب وظیفه شهرداری و سازمان نظام مهندسی است، صورت می‌گیرد؛ هرچند که ما اعتقاد داریم وظیفه ساخت شهر برعهده سازمان مسکن و شهرسازی است و شهرداری همانطور که از نامش پیدا است، صرفاً وظیفه نگهداری از شهر را دارد.

وی روند بوروکراسی‌های اداری در شهرستان بوشهر را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: از آنجا که تأکید مجموعه مدیریت شهری در بوشهر همواره بر مشتری‌مداری است، در این بخش یک رضایت نسبی وجود دارد؛ چرا که بر این اعتقادیم که طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، سبب تحول در کشور و نظام اداری است.

شهردار بوشهر در پایان با اشاره به انتخابات چهارمین جشنواره چهره سال صنعت ساختمان خاطرنشان کرد: معیارها و ملاک‌های چهره برتر صنعت ساختمان باید فارغ از مجموعه مولفه‌های واحد، متناسب با اقلیم هر شهر درنظر گرفته شود.