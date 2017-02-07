کتاب «زندگی در سایه اساطیر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب زندگی در سایه اساطیر نوشته جوزف کمبل و ترجمه هادی شاهی به همت انتشارات دوستان منتشر و روانه بازار نشر شد.

در مقدمه این کتاب مترجم می نویسد: زندگی در سایه اساطیر مجموعه مقالاتی از اسطوره شناس مشهور آمریکایی، جوزف کمبل است که در اصل به صورت سخنرانی در گردهمایی بنیاد کوپر بین سال های ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۱ ارائه شد. قدرت ژرف اسطوره در زندگی درونی و معنوی انسان ها در تمامی دوران ها، درونمایه اصلی این مقالات به شمار می رود. جوزف کمبل اسطوره شناس، نویسنده و سخنران آمریکایی است که بیشتر به خاطر مطالعه تطبیقی اسطوره و دین شناخته می شود. وی تحت تاثیر نویسندگان، هنرمندان و فلاسفه زیادی بوده که از میان آنان می توان به جیمز جویس، توماس مان و پابلو پیکاسو اشاره کرد. آثار آرتور شوپنهاور و فردریش نیچه نیز تاثیر عمیقی بر اندیشه کمبل داشت.

جانسون ای فرجایلد درباره این کتاب و نویسنده اش می گوید: او الگوی سخنوری و عقلانیت مورد نظر برای انجمن بوده است. وی هر گز در سخنرانی هایش از یادداشت استفاده نمی کند، سخنرانی هایش روان و شمرده است و با هوش است؛ گذشته از اینها، نظراتش را طوری بیان می کند که گذشته را به آینده و شرق را به غرب وصل می کند. وی تا به حال در انجمن، سخنرانی های متعددی داشته که همیشه باعث مسرت و مباهات انجمن بوده است. کار پیش رو، که از سخنرانی های ارائه شه به وجود آمده است، ماحصل یک عمر تحقیق و تفحص و بهترین اصول علمی انجمن اتحادیه کوپر است. از این که سهمی در این کتاب عظیم دارم به خود افتخار می کنم.

نویسنده در پیش گفتار این کتاب از نقش فرچایلد یاد می کند و می گوید: عناوین و سرفصل های این کتاب را مدیون ذهن توانمند ایشان هستم که با ذکاوت، معرفت و جذبه شخصی اش، آن انجمن پربار را طی بیست و پنج سال به بهترین شکل مدیریت کرده است.

کتاب حاضر از دوازده فصل و یک پیش گفتار و سخنی از جانسون ای فرچایلد در معرفی کتاب تشکیل شده است. این کتاب به همت هادی شاهی ترجمه و توسط انتشارات دوستان در ۳۰۹ صفحه و به شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و به قیمت ۲۱ هزار تومان منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت است.