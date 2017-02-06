انهدام باند کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد ریالی زمین در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمد کرمی اظهار داشت: در پی طرح شکایت ۱۰ تن از هموطنان علیه خانمی مبنی بر کلاهبرداری با شگرد فروش زمین از طریق اسناد جعلی، موضوع در دستور کار مأموران آگاهی استان قم قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه با تلاش‌های صورت گرفته و تحقیق و بررسی‌های لازم یک نفر شناسایی اما این مشخصات به دست آمده مربوط به خانمی بود که از طریق سرقت داخل خودرو در استان تهران در اختیار متهمه قرار گرفته بود.

رئیس پلیس آگاهی استان قم افزود: تحقیقات ادامه داشت تا اینکه مشخص شد نامبرده برای تنظیم وکالتنامه‌های فروش زمین به یکی از دفترخانه‌ها مراجعه و اقدام به فروش تمامی اسناد کرده است.

سرهنگ کرمی افزود: بلافاصله با انجام اقدامات پلیسی وی دستگیر و در پلیس آگاهی استان از همکاری و همدستی همسر و ۶ تن دیگر در این رابطه پرده برداشت.

وی گفت: سپس با دستگیری اعضاء این باند، متهمان صراحتاً به بزه انتسابی اعتراف و اذعان کردند ۱۶ عدد سند ۶ دانگ ملکی هر کدام به متراژ ۳۰۰ متر در مجموع به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در یکی از نقاط مرغوب استان قم به فروش رسانده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی استان افزود: نهایتاً متهمان به انضمام پرونده تشکیل شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی استان تحویل و با صدور قرار قانونی مناسب راهی زندان شدند.

کشف بیش از هفت هزار لیتر سوخت قاچاق در قم

وی همچنین اظهار داشت: در اجرای طرح کنترل مصرف کنندگان سوخت، برابر کسب خبری مبنی بر وجود سوخت قاچاق در یک کارگاه ریخته گری، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

سرهنگ کرمی افزود: مأموران پس از استعلام از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان و مشخص شدن عدم اختصاص سهمیه سوخت یارانه‌ای به کارگاه مذکور به آدرس اعلامی اعزام و در بررسی از مخازن موجود مشخص شد، سوخت موصوف قاچاق می‌باشد.

وی ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی‌های انجام شده به انبار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان قم اعزام و مقدار هفت هزار ۷۰۰ لیتر سوخت گازوئیل قاچاق را کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان قم اعلام داشت: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم نیز جهت سیر مراحل قانونی مناسب به اداره کل تعزیرات حکومتی استان اعزام شد.

کشف ۲۱ تن برنج قاچاق در قم

سرهنگ کرمی در ادامه اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی وجود برنج هندی در انبار فروشگاهی در استان بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اعزام به انبار موصوف تعداد دو هزار و ۱۱۰ کیسه برنج هندی ۱۰ کیلویی را مشاهده که صاحب کالا اعلام داشته، برنج‌ها را از پایتخت خریداری کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: در ادامه پس از کارشناسی لازم صورت گرفته مشخص شد کالای مکشوفه از نظر شماره پروانه بهداشتی و ورود باهمین شماره که توسط سازمان غذا و دارو در سامانه جامع گمرکی قید شده، مغایرت داشته و مطابقت ندارد.

وی در ادامه با اشاره به محرز شدن کالای قاچاق بیان داشت: ارزش ریالی کالای مذکور بیش از یک میلیارد ریال می‌باشد.

سرهنگ کرمی اضافه کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.