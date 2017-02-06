بهره برداری از ۲۱ پروژه عمرانی، خدماتی و تولیدی در شهرستان فومن

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفتمین روز از دهه فجر ۲۱ پروژه در حوزه های عمرانی، خدماتی و تولیدی با مجموع اعتبار چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان با حضور مسئولان در شهرستان فومن به بهره برداری رسید.

این پروژه ها شامل ۱۹ پروژه برق رسانی در قالب نصب ترانس و احداث و تقویت شبکه، آسفالت راه روستایی به طول سه کیلومتر و استخر پرورش ماهیان سردآبی با ظرفیت تولید ۲۰ تُن در سال است.

برای ۱۹ پروژه برق رسانی در شش حوزه روستایی و پنج حوزه شهری و مابقی مشترک بین روستاها و شهر، سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

همچنین آسفالت راه روستایی کمامردخ نیز با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان امروز به بهره برداری رسیده که سه کیلومتر از فاز دوم این پروژه در دست اجرا است.

استخر پروژه ماهیان سردآبی نیز که از جمله پروژه های سرمایه گذاری شده بخش خصوصی شهرستان فومن است با ۵۱۰ میلیون تومان سرمایه گذاری بهره برداری شد.