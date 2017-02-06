به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سبحانی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بنیاد مسکن با استانداران منعقد کرده در برنامه ششم توسعه حداقل یک منظومه روستایی در استان فعال می‌شود.

وی افزود: این طرح با محوریت روستای خمس بخش شاهرود پیش‌بینی شده و با هدف تجمیع ظرفیت روستاها جهت توسعه روستاهای هم‌جوار اجرا می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به اجرای طرح هادی در ۳۸۰ روستا اضافه کرد: طرح هادی هزار و ۲۹ روستا نیز در سطح استان مطالعه شده است.

سبحانی تأکید کرد: مطالعات ظرفیت روستاها نشان می‌دهد برخی روستاها قابلیت تبدیل شدن به هدف گردشگری و برخی بافت با ارزش را دارا است و تاکنون روستای هدف گردشگری عنبران و دو روستا با بافت با ارزش شامل عنبران و گیلوان معرفی شده است.

وی افزود: در نظر داریم با توجه به افزایش سهمیه استان در معرفی روستاهای با هدف گردشگری در برنامه ششم توسعه چهار روستا را به عنوان روستای هدف گردشگری معرفی کنیم.

به گفته مدیرکل بنیاد مسکن استان علاوه بر این دو روستا با بافت با ارزش نیز معرفی می‌شود تا توسعه این روستاها به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.