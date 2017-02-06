۲۳۰ نفر در طرح پاک سازی نقاط آلوده استان مرکزی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، سیامک قاسمی اظهار داشت: روز گذشته با بسیج امکانات و تجهیزات پلیسی استان، این طرح در ۱۰۲ نقطه به اجرا گذاشته شد که بازخورد مطلوبی نزد شهروندان به همراه داشت.

معاون عملیات فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان داشت: با تلاش ماموران انتظامی و در زمان اجرای این طرح سه کیلو و ۸۱۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر و ۳۹ فقره سرقت کشف و تعداد ۱۴۴دستگاه وسیله نقلیه نیز توقیف و ۷۵۹ عدد خودروی متخلف اعمال قانون شد.

قاسمی با اشاره به دستگیری ۲۳۰ نفر در طرح مذکور خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح ۱۸۵نفر به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر، ۳۰نفر سارق و ۱۵ نفر دیگر نیز به علت ارتکاب دیگر جرایم اجتماعی دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند.