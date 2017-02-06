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۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۲۵

۲۳۰ نفر در طرح پاک سازی نقاط آلوده استان مرکزی دستگیر شدند

۲۳۰ نفر در طرح پاک سازی نقاط آلوده استان مرکزی دستگیر شدند

اراک- معاون عملیات فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: روز گذشته در ۱۰۲ نقطه استان طرح پاک سازی از سوی پلیس اجرا و ۲۳۰ نفر در حوزه جرایمی چون سرقت، موادمخدر، مزاحمت و... دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، سیامک قاسمی اظهار داشت: روز گذشته با بسیج امکانات و تجهیزات پلیسی استان، این طرح در ۱۰۲ نقطه به اجرا گذاشته شد که بازخورد مطلوبی نزد شهروندان به همراه داشت.

معاون عملیات فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان داشت: با تلاش ماموران انتظامی و در زمان اجرای این طرح سه کیلو و ۸۱۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر  و ۳۹ فقره سرقت کشف و تعداد ۱۴۴دستگاه وسیله نقلیه نیز توقیف و ۷۵۹ عدد خودروی متخلف اعمال قانون شد.

قاسمی با اشاره به دستگیری ۲۳۰ نفر در طرح مذکور خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح ۱۸۵نفر به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر، ۳۰نفر سارق و ۱۵ نفر دیگر نیز به علت ارتکاب دیگر جرایم اجتماعی دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 3898859

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