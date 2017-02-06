تحریمهای جدید ایران حاصل فرامین رؤسای جمهورِ قبل از «ترامپ» است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-جواد حیران نیا-مریم خرمائی: «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری تازه کار آمریکا از زمانی که کلیددار کاخ سفید شده است، در تلاش برای تحقق شعارهای انتخاباتی خود رویکرد خصمانه ای را نسبت به ایران اتخاذ کرده که نخستین مورد آن نامهربانی با اتباع ایرانی و گنجاندن نام آنها در لیست افراد ممنوع الورود به خاک آمریکا است.

اما، از اواسط هفته گذشته، با جبهه گیری رسانه های غربی علیه آزمایش موشکی جدید ایران و تشکیل جلسه شورای امنیت برای بررسی این موضوع، نوک پیکان حملات انتقادی ترامپ که بیشتر در قالب پیام های توئیتری ابراز می شود، بی وقفه ایران را نشانه می رود.

البته پرخاشگری های ترامپ، تنها به لفاظی هایی مانند «ایران در آستانه فرو پاشی بود اگر آمریکا با طنابی به اسم برجام به مددش نمی رسید» یا «قدر اوباما را ندانستید. من مثل او مهربان نیستم» خلاصه نشد و او در تصمیمی شتاب زده، تحریم های جدیدی را علیه افراد حقیقی و حقوقیِ وابسته به ایران، اعمال کرد.

از همه این مسائل که بگذریم، کاخ سفید می گوید آزمایش موشکی ایران ناقض برجام نیست حال آنکه ترامپ در همه اظهارات خود به توافق هسته ای کنایه می زند و به طور ضمنی از شکستن آن به عنوان ابزاری برای تهدید استفاده می کند.

در همین راستا خبرگزاری مهر گفتگویی با «ریچارد نیفو» عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا و کارشناس امور تحریم ها و امنیت بین الملل و عدم اشاعه تسلیحات در وزارت خارجه آمریکا و محقق دانشگاه کلمبیا آمریکا، انجام داده است.

از نیفو به عنوان طراح تحریمهای ایران نیز نامبرده می شود. وی در حال حاضر استاد دانشگاه کلمبیا آمریکا است.

*دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا، جمعه گذشته به بهانه آزمایش موشکی ایران از اعمال تحریم های جدید اقتصادی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی این کشور خبر داد. آیا این قبیل تحریم ها در مغایرت با «برجام» نیست؟

خیر؛ من فکر نمی کنم که این تحریم ها مغایر با توافق جامع هسته ای ایران باشند. برجام به وجود قوانینی در آمریکا که علیرغم توافق هسته ای همچنان اعمال خواهند شد، اذعان می کند.

تحریم هایی که امروز اعلام شده اند نتیجه اِعمال فرامین اجرایی هستند که قدمتی تقریبا ۱۵ ساله دارند. با توجه به اینکه تحریم های جدید تاثیر مستقیمی بر سود اقتصادی که قرار بود طبق برجام عاید ایران شود، ندارند؛ آنها را ناسازگار با برجام تصور نمی کنم.

*ترامپ مدعی است که آزمایش موشکی اخیر ایران مغایر با قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت است. برآورد شما در این زمینه چیست؟

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تصریح می کند به دلیل نگرانی که از بابت امنیت و ثبات بین المللی وجود دارد، از ایران خواسته شده تا به آزمایش موشک های بالستیک مبادرت نکند. زبان (لحن) به کار رفته در این قطعنامه، متفاوت از قطعنامه های پیشین است که چنین آزمایش هایی را منع می کردند. بنابراین استدلال می شود که آزمایش موشکی ایران ناسازگار با قطعنامه ۲۲۳۱ و برخلاف درخواست این شورا مبنی بر عدم انجام آن است.

*ترامپ می گوید ایران با آتش بازی می کند و قدر مهربانی های «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا را نمی داند. حال آنکه خود وی تا این اندازه با ایران مهربان نخواهد بود. پیش بینی شما از سیاست خارجی ترامپ در قبال ایران، چگونه است؟

من امیدوارم که رویکرد ترامپ این باشد که به طور واضح به ایران دغدغه های ایالات متحده و شرکایش را از بابت برخی سیاست های داخلی و خارجی این کشور نشان دهد. همچنین امیدوارم که ایران این قبیل سیاست ها را به نفع صلح و ثبات بین المللی تنظیم کند.

ترس من از این است که مبادا ترامپ در رابطه با سیاست ایالات متحده به اهمیت ثبات بی اعتنا باشد و رویکردی به مراتب تهاجمی تر و ماجراجویانه تر را در منطقه از جمله در برخورد با ایران آن هم بدون در نظر گرفتن پیچیدگی های منطقه، اتخاذ کند.