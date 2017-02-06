بیش از ۱۵ هزار گردشگر خارجی امسال از حرم هلال بن علی بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد تکیه ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت:حرم مطهر این امام زاده با ظرفیت های خوب خود توانسته دیدگاه بسیاری از مسافران و گردشگران خارجی را نسبت به اسلام و مذهب تشیع تغیییر دهد.

وی پخش برنامه های جزءخوانی قرآن در صبح روزهای ماه رمضان و ویژه برنامه های ماه محرم از طریق رسانه ملی و روزنامه ها و سایت های بین المللی را دلیلی بر حضور و استقبال کم نظیر گردشگران خارجی از حرم مطهر این امام زاده بیان کرد.

مدیر اجرایی حرم مطهر حضرت محمد هلال بن علی (ع) با اشاره به ابراز رضایت کامل اکثر گردشگران خارجی غیر مسلمان از حضور در حرم مطهر این امام زاده تصریح کرد: ویژگی های بصری حرم مطهر این امام زاده به ویژه طریقه چیده شدن سنتی کاشی کاری ها و فضای معنوی این امام زاده و قبور بیش از ۳۰۰ شهید در جوار این امام زاده همواره مورد توجه گردشگران خارجی بوده است.

وی تاکید کرد: هم اکنون امام زاده محمد هلال بن علی(ع) به عنوان یک قطب گردشگری مذهبی در کشور مطرح است و این مرکزیت را می توان در استفاده از عکس این امام زاده به عنوان نمادی از استان اصفهان در نشریات گردشگری خارجی مطرح کرد.

تکیه در ادامه از راه اندازی موزه آستان در نوروز سال آینده خبر داد و گفت: در این موزه نسخه های خطی، کتاب های قدیمی و همچنین مجموعه عکس های گذشته تا حال این آستان به نمایش گذاشته خواهد شد.

حرم مطهر حضرت محمد هلال بن علی (ع) فرزند بلافصل امیرالمومنین امام علی(ع) در شهرستان آران و بیدگل در شمالی ترین نقطه استان اصفهان واقع شده است.