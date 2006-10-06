تدوين "بالاتر از آسمان" آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مرحله توليد اين فيلم از 14 شهريور آغاز شد و لوكيشن اصلي آن در يكي از روستاهاي منطقه ديلمان قرار داشت كه براي استفاده از چشم اندازهاي طبيعي منطقه انتخاب شده بود. ضمن اينكه هنوز آهنگساز اثر انتخاب نشده است.



"بالاتر از آسمان" مضموني اجتماعي دارد و داستان بازگشت پزشكي آزاده پس از سال ها اسارت به كشور را بازگو مي كند. وي در بدو ورود به خانه قديمي خود متوجه مي شود همسرش مدتي قبل با شخصي ديگر ازدواج كرده است. پزشك كه در جبهه شيميايي شده وقتي متوجه نزديكي زمان مرگ خود مي شود، براي خدمت به نقطه اي دورافتاده در كشور مي رود.



شاهرخ فروتنيان، فاطمه صادقي و امير نوري بازيگران اصلي فيلم هستند و ساير بازيگران را اهالي روستا تشكيل مي دهند. نادر معصومي مدير فيلمبرداري، محمدرضا قومي طراح چهره پردازي، محمد امامي صدابردار و فرشته صمدي زاده مدير توليد پروژه سينمايي "بالاتر از آسمان" هستند.



حسن پور فيلم سينمايي "وقتي همه خواب بودند" را در نوبت اكران دارد كه قرار است عيد فطر روي پرده برود. اين فيلم داستان زندگي مامايي پير است كه پس از سال ها انتظار نوبت سفرش به خانه خدا فرامي رسد. او مشغول حلاليت طلبي از اهالي ده است كه خبر مي رسد اجازه سفر ندارد. گلاب آدينه، محمدرضا فروتن، غزل شاكري و صادق صفايي از جمله بازيگران فيلم هستند.