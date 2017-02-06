بهره برداری از ۷۹ پروژه برق تبریز همزمان با دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، افشین روشن میلانی ظهر دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تعداد از نزدیک به دو هزار پروژه مختلف با اعتبار ۵۱۸ میلیارد ریال است که از ابتدای سال ۹۵ با تلاش شبانه روزی همکاران این شرکت در شهرستان های تبریز، اسکو و آذرشهر انجام شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: از این تعداد یکهزار و ۶۴۵ پروژه درمحدوده شهرستان تبریز با اعتبار بیش از ۳۷۶ میلیارد ریال، ۲۳۰ پروژه در محدوده شهرستان آذرشهر با اعتبار بیش از ۵۷ میلیارد ریال و ۹۴ پروژه در اسکو و با اعتبار بیش از ۸۴ میلیارد ریال به بهره برداری خواهند رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز در ادامه با اشاره به انجام ۸۹۷ پروژه در بخش توسعه و احداث با اعتبار بالغ بر ۱۹۰ میلیارد ریال افزود: پروژه های انجام شده بخش توسعه فیدر از پست های فوق توزیع ۱۲ پروژه با اعتبار نزدیک به ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

وی ادامه داد: شرکت توزیع نیروی برق تبریز وظیفه برق رسانی به بزرگترین پروژه مسکن مهر شمال غرب کشور را برعهده دارد که در این راستا و در سال ۹۵، ۲ پروژه عظیم با اعتبار بیش از ۲۵ میلیارد ریال را به اتمام رسانده است.

روشن میلانی در مورد تاسیسات برقی که در اثر انجام پروزه های عمرانی شهری و سایر مسائل نیازمند جابه جایی هستند، گفت: این شرکت با انجام ۵۲ پروژه مختلف با اعتبار نزدیک به ۲۲ میلیارد ریال در نقاط مختلف حوزه عملیاتی خود این مهم را به انجام رسانده است.

وی در خصوص پروژه های ایجاد قدرت مانور اظهار داشت: پروژه هایی که در این بخش انجام می یابند به طور عمده بر پایداری شبکه، کاهش زمان خاموشی ها ناشی از حوادث مختلف، مدیریت بحران و... تاثیر گذار هستند که این شرکت در این بخش نیز توانسته ۳۴ پروژه با اعتبار بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال را به بهره برداری برساند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز از انجام ۳۱۷ پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه با اعتبار بیش از ۳۱ میلیارد ریال خبرداد و افزود: روشنایی معابر در شهر های بزرگ یکی از عوامل ایجاد امنیت و زیبایی بصری می باشد که این شرکت با ۷۵ پروژه با اعتبار بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال در این مسیر گام برداشته است.

وی با اشاره به طرح جهادی کاهش تلفات به عنوان یکی از مهم ترین طرح های وزارت نیرو، تصریح کرد: این طرح به عنوان یکی از اهداف مهم این شرکت، در تمامی پروژه ها مد نظر بوده و در این راستا نیز ۱۹۳ پروژه با اعتبار بیش از ۳۰ میلیارد ریال انجام یافته است.

رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق تبریز با بیان اینکه نیرورسانی به عنوان یکی از وظایف مهم شرکت های توزیع برق قلمداد می شود، گفت: این شرکت افتخار دارد که در این زمینه نیز ۳۸۷ پروژه را با اعتبار بیش از ۱۶۱ میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار داده است.

روشن میلانی در پایان خاطر نشان کرد: دهه مبارک فجر یادآور برگ زرینی از تاریخ ملت حماسه ساز ایران اسلامی می باشد و فرصت مغتنمی است تا توانمندی ها و دستاوردهای ارکان و سازمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به مردم عزیز کشور عرضه شود.