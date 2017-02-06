جهانگیری به شهدای خرمشهر ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اول رئیس جمهور که برای انجام سفری دو روزه به استان خوزستان، ظهر امروز وارد آبادان شد، بعد از نشستن هواپیمای حامل وی در فرودگاه آیت الله جمی آبادان به گلزار شهدای خرمشهر رفت و به مقام شامخ شهدای خرمشهر به عنوان پایتخت مقاومت ایران اسلامی ادای احترام کرد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به منظور افتتاح چندین پروژه مهم اقتصادی و بررسی مسایل و مشکلات، ظهر امروز وارد شهرستان آبادان شد. از مهمترین برنامه های سفر دو روزه جهانگیری، افتتاح یکی از طرح های ۵۵۰ هزار هکتاری و بازدید از یکی از کانون‌های مهم ریزگردهای خوزستان است.