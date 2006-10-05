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۱۳ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۲۵

معاون وزير كشور عربستان :

عربستان درصدد ايجاد حصاري امنيتي در طول مرزهاي خود با عراق است

عربستان درصدد ايجاد حصاري امنيتي در طول مرزهاي خود با عراق است

معاون وزير كشور عربستان گفت كه كشورش درصدد ايچاد حصاري امنيتي در طول مرزهاي مشترك با عراق براي حفاظت از امنيت خود است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، امير احمد بن عبدالعزيز اظهار داشت : ايجاد يك حصار امنيتي مرزي حائل با عراق براي حفظ امنيت ضروري است و فعاليت براي احداث حصار يا استفاده از شيوه مناسبي براي حفاظت از مرزها و جلوگيري از نفوذ و عبور غير قانوني افراد در جريان است.

وي افزود: اين حصار ممكن است شامل سيم هاي خاردار يا دوربين هاي حرارتي يا شيوه مناسب ديگري باشد و جزئياتي بيشتري  نمي توانم ارايه كنم، اما خاطرنشان مي كنم كه اين حصار يك ديوار حائل نخواهد بود.

معاون وزير كشور عربستان تاكيد كرد كه تفاهم با مقام هاي عراقي براي حفاظت از مرزهاي مشترك بين دو كشور صورت گرفته است.

 

کد مطلب 389889

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