«استخوان قاپ» و «دختران و شیاطین» رونمایی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات بهداد، جشن رونمایی دو کتاب «استخوان قاپ» نوشته شارلوت سالتر با ترجمه آیدا کشوری و «دختران و شیاطین» نوشته ایمی لوکاویکس با ترجمه فرنوش فرجادی راد که هر دو عنوان با خرید کپی رایت منتشر می شوند، روز جمعه ۲۲ بهمن در فروشگاه کتاب فرهنگ تهران برگزار می شود.

کتاب «استخوان قاپ»، که نوشته شارلوت سالتر، نویسنده بریتانیایی است، ۳ روز پیش از انتشار جهانی آن، در ایران منتشر و رونمایی می شود. بر اساس آیین‌نامه‌ اجرایی ماده‌ ۲۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، چنانچه اثری برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد، مشمول حمایت این قانون خواهد شد.

«دختران و شیاطین» نیز برای نخستین بار است که در کشوری غیر انگلیسی زبان منتشر می شود و ایمی لوکاویکس در صفحات خود در شبکه های مجازی از این مسئله ابراز خوشحالی کرده است.

در این برنامه همچنین پیام ویدئویی اختصاصی هر دو نویسنده را که برای خوانندگان فارسی زبان خود فرستاده اند، پخش خواهد شد.

آیدا کشوری، رباب پورعسگر، مهنام عبادی، بهنام حاجی زاده، امیرمهدی عاطفی نیا، فرنوش فرجادی راد، ساره ارزانی، بهداد احمدی و کژوان آبهشت از جمله مترجمانی هستند که در این برنامه حضور خواهند داشت.

همچنین همزمان با این جشن، ۳ عنوان دیگر نشر بهداد نیز برای اولین بار عرضه خواهد شد: «برگزیده» و «شاهدخت» نوشته کایرا کاس و «تفتیش» نوشته تاران ماتارو.

برنامه رونمایی از ۲ کتاب مورد اشاره روز جمعه ۲۲ بهمن از ساعت ۱۶:۳۰ در فروشگاه کتاب فرهنگ، واقع در میدان ولی عصر(عج)، ابتدای بولوار کشاورز، نبش برادران مظفر، شماره ۲۸ برگزار می شود.