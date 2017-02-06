آیین تودیع و معارفه روسای دانشگاه آزاد یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی آل بویه رئیس قبلی دانشگاه یاسوج ظهر دوشنبه در این آیین که با حضور مسئولان و مردم در دانشگاه آزاد یاسوج برگزار شد گفت: دانشگاه آزاد در سال جاری در گزارش ارائه شده به استان رشد مناسبی نسبت به سال قبل داشته است.

آل بویه رشد دانشگاه طی یکسال گذشته را نیز مطلوب عنوان کرد و گفت: رشد و توسعه دانشگاه در طی این مدت با همت و تلاش تمامی مسئولان و مدیران بخش های مختلف امکان پذیر شده است.

وی افزود: افتخار میکنم که در استانی تمام شیعه به مردم خدمت کردم.

آل بویه از مسئولان بخاطر همراهی ها وهمکاری ها تشکر کرد و از عدل و ولایت به عنوان علاقه و عشقی بزرگ یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه از زحمات حجت الاسلام علی آل بویه رئیس قبلی دانشگاه یاسوج تقدیر و دکتر آرمین محمودی به عنوان رئیس جدید این دانشگاه معرفی شد.