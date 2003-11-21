" سينماي جهان " درهفته اي كه گذشت

*"رابرت رودات"، فيلمنامه نويس " نجات سرجوخه رايان " و" ميهن پرست " بزودي نگارش فيلمنامه جديدش را براي شركت فيلمسازي كلمبيا پيكچرزآغازمي كند.

اين اثر" اولين المپيك ها " نام دارد ودرمورد يكي ازكهنه سربازان آتن است كه اجازه مي يابد ميدان نبرد را ترك كرده وبا اسپارتها درميدان مسابقات پنج گانه مبارزه كند.هنوز كارگردان وهنرپيشگان اين اثرمشخص نشده اند.

*" ريچارد دونر" خالق مجموعه آثار" اسلحه مرگبار" مذاكرات را براي ساخت پروژه جديد ازاين مجموعه آغازكرد.

اودراين مورد مي گويد:" داستان قسمت پنجم فيلم اسلحه مرگباررا درذهن دارم واين اثربه عنوان قسمت پاياني خواهد بود.

با اين وجود تصميم گيري براي ساخت فيلم به" مل گيبسون" بازمي گردد. اين اثربه 24 ساعت اززندگي كاراكتر" گيبسون " و" دني گلاور " بازمي گردد."

" دونر" ابرازاميدواري كرد كه " گيبسون " براي حضوردراين اثرآمادگي را اعلام كند وافزود:" به نظرمي رسد كه اوبراي حضوردرفيلم بعدي مشتاق باشد . دوست دارم اين داستان به انجام برسد."

*" ناتالي پورتمن"، هنرپيشه فيلم "جنگهاي ستاره اي" بزودي نقش مقابل " سوپرمن" را درنسخه جديد اين اثربازي مي كند.

شركت فيلمسازي " برادران وارنر" اعلا م كرد كه " پورتمن" همواره ازاولين انتخابهايش براي احياي اين نقش بوده است .

اودراين اثرنقش خبرنگاركنجكاوي را بازي مي كند كه به هنگام خطرتوسط سوپرمن نجات مي يابد.پس ازكناره گيري" مك جي"، كارگردان " فرشتگان چارلي" ازاين پروژه ، صندلي كارگرداني به "ريچارد دونر" رسيد.

ازديگرچهره هايي كه ازاين اثرفاصله گرفتند مي توان به "جود لاو" و "جاش هارت نت" اشاره كرد كه انصرافشان را ازايفاي نقش سوپرمن اعلام كردند.درحال حاضرمديران استوديو از" برندان فريزر" به عنوان هنرپيشه نقش محوري مرد اين فيلم ياد مي كنند.