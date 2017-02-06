نگاه ویژه به زیرساخت های ارتباطی در استان زنجان صورت بگیرد

مرتضی خاتمی ظهر دوشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی دو خطه کردن راه آهن زنجان- قزوین دارای پیشینه تاریخی بسیار غنی و قدیمی دارای ظرفیتهای بسیار بالایی است، افزود: استان زنجان از یک محرومیت تاریخی در بخش راه رنج می برد و باید این امر به شکل مطلوب رفع شود و به دلیل عقب افتادگی، در ارتباطات بین استانی و درون استانی مشکلاتی داشتیم.
وی با بیان اینکه استانهای همجوار علاقمند به توسعه ارتباطاتی زنجان هستند، ادامه داد: باید نگاه ویژهای به زیرساخت های ارتباطی در استان زنجان صورت بگیرد.
خاتمی گفت: توسعه استان در بخشهای مختلف با توسعه راههای مواصلاتی ایجاد میشود و باید نگاه ویژهای از این راستا به استان شود.
نماینده مردم ماهنشان، ایجرود، قلتوق و بوغداکندی گفت: استان زنجان با وجود اینکه قطب کشاورزی به شمار میرود ولی با این وجود توسعه تام و کامل استان با کشاورزی امکانپذیر نیست و باید به توسعه راههای مواصلاتی به عنوان یک امر ضروری در توسعه استان توجه کرد.
خاتمی افزود: امیدوار هستیم، حق مردم کشور به خوبی ادا شود و اجرای پروژههایی چون توسعه ایستگاه راهآهن استان زنجان و آغاز عملیات اجرایی دو خطه کردن راهآهن موجب مباهات است.
وی ادامه داد: همه استانهای مجاور استان زنجان علاقمند به توسعه ارتباطات هستند و شهرسازی ما نیز از شرایط لازم برخوردار نبوده است.
خاتمی با بیان اینکه ساماندهی و مبلمان شهری در مرکز استان زنجان مشکلاتی دارد، افزود: رطوبت در این شهر زنجان آزاردهنده بوده و نیازمند توجه جدی است.
