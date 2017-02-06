مقامات مالزی برای فروش بیشتر پالم به تهران آمدند

خبرگزاری مهر ششم بهمن ماه در گزارشی از خیز مالزی برای افزایش فروش پالم به ایران خبر داد و نوشت: مالزی بر آن شده تا سمینار و نمایشگاه بازرگانی روغن پالم، به منظور ارتقای دانش و ایجاد فرصتهای روغن پالم در بازار ایران را برگزار کند که البته حضور و سخنرانی محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در آن که از سوی شورای روغن پالم مالزی تدارک دیده شده است، شبهاتی را در پی داشته که شاید این سیاست دولت قرار است تغییری کند.

در همین ارتباط امروز خبر رسید که معاون وزارت کشاورزی مالزی به تهران سفر کرده تا در کنار مذاکرات مربوط به همکاریهای دو جانبه، موضوع افزایش صادرات پالم به ایران را قطعی کند. داتوک ناگاراجان برای تشریح برنامه های خود در تهران به جمع خبرنگاران آمد و گفت: ما به درخواست و پیشنهاد رئیس جمهور ایران برای توسعه روابط کشاورزی و رفع سوءتفاهمات موجود درباره پالم به ایران سفر کردیم ضمن اینکه روابط دو کشور روز به روز در حال پیشرفت و گسترش است.

ناگاراجان در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه آیا در این سفر تفاهم نامه ای در حوزه کشاورزی و روغن پالم منعقد شده است یا خیر، گفت: هدف اصلی ما رفع سوءتفاهم ها در خصوص روغن پالم و آموزش و ترویج در این زمینه است. تفاهم نامه خاصی در این زمینه منعقد نشده و چه بسا منعقد هم نشود.

به گفته معاون وزیر کشاورزی مالزی، اینکه قرار است اداره ای در ایران ایجاد شود که هدف آن نیز برطرف کردن سوءتفاهم ها و برگزاری کلاس های آموزشی و ترویجی در زمینه روغن پالم است.

ناگاراجان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا با وجود اینکه شما اظهار می کنید روغن پالم از کیفیت مناسبی برخوردار است دو سال قبل سازمان غذا و دارو اعلام کرد کیفیت این روغن پایین است و سازمان استاندارد نیز مصرف این روغن را در محصولات بازنگری کرد، اظهار داشت: بی کیفیت بودن روغن پالم صحت ندارد و دلیل این مساله آن است که این روغن با روغن های کم کیفیت دیگر مخلوط می شود ضمن اینکه شرکت های لبنی باید بر روی محصولات خود برچسب بزنند تا مشخص شود این محصول حاوی پالم است اگر این شرکت ها چنین کاری را نمی کنند تقصیر ما نیست.

معاون وزیر کشاورزی مالزی با بیان اینکه سال گذشته ۴۴۳ هزار تن روغن پالم از مالزی به ایران صادر شده است اظهار امیدواری کرد این رقم در سال جاری افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد روغن مصرفی در کشور مالزی پالم است اظهار داشت: ما خودمان هر روز این روغن را مصرف می کنیم و این محصول هیچ مشکلی از نظر کیفیت ندارد.

وی با اشاره به اینکه روغن پالم سطح بندی و درجه بندی ندارد، گفت: این روغن یکی از مناسب ترین روغن ها برای سرخ کردن می تواند باشد.

ناگاراجان با بیان اینکه بیش از ۵ میلیون پوند روغن پالم از مالزی به اروپا فرستاده می شود، گفت: صادرات این نوع روغن از سال ۲۰۱۳ به ایران آغاز شده و سال گذشته ۴۴۳ هزار تن روغن پالم به ایران صادر شده است.

این مقام مسئول در وزارت کشاورزی مالزی اظهار امیدواری کرد: امسال میزان صادرات روغن پالم به ایران بیشتر از سال گذشته شود.

وی تصریح کرد: کیفیت روغنی که مالزی به ایران صادر می کند تفاوتی با کیفیت روغن صادراتی به آمریکا و اروپا ندارد.

تلاش دولت مالزی برای افزایش صادرات پالم به ایران در حالی است که استفاده از روغن پالم در صنایع ایران به خصوص صنایع لبنی و حتی روغن نباتی مدتها است چالش برانگیز شده و حتی دولت را بر آن داشته تا محدودیت هایی را بر سر ورود این روغن به داخل کشور ایجاد کند؛ به نحوی که حتی کار به سهمیه بندی واردات این روغن هم رسید و هر سال، سقف مشخصی از این ماده خوراکی با کاربری های خاص باید وارد کشور شود و بیش از آن، اجازه واردات رسمی وجود نخواهد داشت.