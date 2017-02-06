پنج پروژه عمرانی وصنعتی زرندیه در هفتمین روز از دهه فجر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این پنج پروژه در حوزه های مختلف عمرانی، اقتصادی و خدماتی روز دوشنبه با حضور استاندار مرکزی و جمعی از مسئولان استان در این شهرستان به بهره برداری رسید.

براساس این گزارش، برای اجرا و تکمیل این پنج پروژه مجموعا ۱۶.۵میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

افتتاح بلوار جمهوری اسلامی شهر مامونیه شهرستان زرندیه با صرف اعتبار ۱۵میلیارد ریال از جمله طرح های عمرانی بهره برداری شده در روز جاری بود.

بهره برداری از فاز دوم یک واحد کارتن سازی با ظرفیت تولید سالانه ۳۰هزار تن ورق و افتتاح کارخانه آرد زرندیه با ظرفیت تولید سالانه ۷۵ هزار تن آرد از جمله طرح های اقتصادی و اشتغالزای این شهرستان بود.

افتتاح یک شرکت ساخت دینام و استارت خودرو و همچنین بهره برداری از ساختمان اداره گاز شهر زاویه شهرستان زرندیه از دیگر برنامه های هفتمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان زرندیه بود.

همچنین عملیات احداث سه واحد مسکونی برای اسکان سه خانواده دارای دو معلول و تحت پوشش بهزیستی این شهرستان از روز جاری آغاز شد.

گفتنی است محمود زمانی قمی، استاندار مرکزی در این بازدید و افتتاح پروژه ها، قول مساعد داد که ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار به منظور ساخت یادمان شهدای شهر پرندک اختصاص یابد.