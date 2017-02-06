۲ میلیون نفر ساعت در مراکز فنی و حرفه ای قزوین آموزش مهارتی دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور جلیلوند روز دوشنبه در جمع خبرنگاران که در محل اداره کل فنی و حرفه ای قزوین برگزار شد اظهار کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تنها متولی ارائه آموزش‌های غیررسمی در کشور است تا برنامه ها بصورت مدون و قانونی ساماندهی و اجرایی شود.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان قزوین افزود: ورود هر ارگانی به این بخش ممنوع بوده مگر اینکه مجوزهای لازم را از این سازمان دریافت کند.

وی افزود: نقش آموزش های فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال در کشور غیر قابل انکار است چرا که در بازار رقابتی امروز افراد توانمند و متخصص راحت تر وارد بازار کار می شوند و از سوی دیگر افرادی که آموزش های فنی و حرفه ای دریافت کرده اند به سادگی قادرند در مسیر کارآفرینی گام بردارند.

جلیلوند یادآورشد: در حال حاضر با گسترش فعالیت های مهارت آموزی ۶۸ کارگاه آموزش فنی و حرفه‌ای بصورت دائمی در استان فعال شده که ۷۰ درصد آنها به روز رسانی شده است.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان قزوین بیان کرد: از مجموع ۲۰۲ آموزشگاه آزاد موجود در استان تعداد ۱۶۸ واحد آن فعال است.

وی تصریح کرد: آموزش های مهارتی به گروههای سنی مختلف ارائه می شود و تیم های سیار در پادگانها، مراکز ترک اعتیاد، زندان، حوزه های روستایی، مراکز جوار دانشگاهی، صنایع و صنوف دهها رشته را آموزش می دهند و به ارتقاء سطح مهارتی افراد کمک می شود.

دو میلیون و ۵۰۰ هزار ساعت آموزش تخصصی به مردم داده می شود

مدیرکل فنی و حرفه ای استان قزوین اظهار کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ساعت آموزش تخصصی به مردم استان ارائه خواهد شد.

وی گفت: از سوی اداره‌کل فنی و حرفه‌ای استان از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۹ هزار و ۵۳۹ نفر ساعت آموزش در پادگان‌ها و ۱۵۱ هزار و ۹۸۸ نفر ساعت آموزش در زندان‌ها و در ۲۵۷ هزار و ۱۴۵ نفر ساعت در بخش صنعت و اصناف و ۱۲۱ هزار و ۴۹۲ نفر ساعت در مراکز دانشگاهی استان آموزش ارائه شده است.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان قزوین افزود: توانمند سازی روستائیان در موضوع اقتصاد مقاومتی بر اساس نیاز سنجی های به عمل آمده در راس برنامه های این اداره کل قرار گرفته که در این راستا در سال جاری، آموزش‌های روستایی در ۵۱ روستا ارائه شد که در مجموع با ۴۲۱ هزار و ۳۷۳ نفر ساعت آموزش شاهد افزایش ۱۰ درصد میزان تعهد شده هستیم.

وی با اشاره به اجرای طرح مادران کارآفرین‌پرور گفت: در این طرح دوره آموزشی ۳۲ ساعته موضوعاتی مانند تغییر نگرش مادران به کارآفرینی، شناسایی استعداد ها و علایق کودکان در تربیت فرزندان به بانوان آموزش داده شده است.

مدیرکل فنی‌ و حرفه‌ای استان قزوین تصریح کرد: در راستای افزایش مهارت دانشجویان ارائه آموزش های نوین از سال آینده به صورت مجازی ارائه خواهد شد.