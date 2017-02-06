مرکز تخلیه صید زیارت شهرستان پارسیان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بارانی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح مرکز تخلیه صید زیارت شهرستان پارسیان بیان داشت: طی چند سال اخیر اقدامات مهمی در این مرکز تخلیه صید انجام شده است که احداث جاده دسترسی به طول ۲۰۰متر،احداث ساختمان اداری، احداث سوله به مساحت یک هزار متر مربع،احداث اسکله تخلیه صید قایق های صیادی به طول ۷۰ متر،احداث رمپ به مساحت ۳۵۰متر مربع،احداث سایبان تخلیه صید و سرویس بهداشتی، محوطه سازی، احداث دو برج روشنایی و اینتر لاک به مساحت هفت هزار و ۸۰۰متر مربع از جمله مهمترین این اقدامات است.

بارانی اعتبار جذب شده این پروژه عمرانی را بالغ بر یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال بوده است.

وی در این مراسم با اشاره به اهمیت مراکز تخلیه صید در صید و صیادی استان گفت:سیاست راهبردی سازمان شیلات ایران کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت بخش خصوصی در مدیریت بنادر صیادی در راستای ارتقای خدمات دهی و حفظ و نگهداری کیفی تر بنادر است.

بارانی در ادامه افزود: نتایج به دست آمده طی سال‌های اخیر حاکی از آن است که واگذاری مدیریت بهره‌برداری و نگهداری بنادر صیادی بسیار نتیجه‌بخش بوده است و دستاوردهای مهمی را به همراه داشته است.

گفتنی است پس از افتتاح این مرکز تخلیه صید،مدیریت بهره برداری از این بندر به تعاونی صیادی منطقه واگذار شد.