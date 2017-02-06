  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۴

همزمان با دهه فجر؛

مرکز تخلیه صید زیارت شهرستان پارسیان افتتاح شد

مرکز تخلیه صید زیارت شهرستان پارسیان افتتاح شد

پارسیان - همزمان با دهه فجر با حضور معاون سیاسی، امنیتی استانداری هرمزگان، فرماندار پارسیان مرکز تخلیه صید زیارت شهرستان پارسیان افتتاح شد و مدیریت آن به تعاونی های صیادی واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بارانی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح مرکز تخلیه صید زیارت شهرستان پارسیان بیان داشت: طی چند سال اخیر اقدامات مهمی در این مرکز تخلیه صید انجام شده است که احداث جاده دسترسی به طول ۲۰۰متر،احداث ساختمان اداری، احداث سوله به مساحت یک هزار متر مربع،احداث اسکله تخلیه صید قایق های صیادی به طول ۷۰ متر،احداث رمپ به مساحت ۳۵۰متر مربع،احداث سایبان تخلیه صید و سرویس بهداشتی، محوطه سازی، احداث دو برج روشنایی و اینتر لاک به مساحت هفت هزار و ۸۰۰متر مربع از جمله مهمترین این اقدامات است.

بارانی اعتبار جذب شده این پروژه عمرانی را بالغ بر یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال بوده است.

وی در این مراسم با اشاره به اهمیت مراکز تخلیه صید در صید و صیادی استان گفت:سیاست راهبردی سازمان شیلات ایران  کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت بخش خصوصی در مدیریت بنادر صیادی در راستای ارتقای خدمات دهی و حفظ و نگهداری کیفی تر بنادر است.

بارانی در ادامه افزود: نتایج به دست آمده طی سال‌های اخیر حاکی از آن است که واگذاری مدیریت بهره‌برداری و نگهداری بنادر صیادی بسیار نتیجه‌بخش بوده است و دستاوردهای مهمی را به همراه داشته است.

گفتنی است پس از افتتاح این مرکز تخلیه صید،مدیریت بهره برداری از این بندر به تعاونی صیادی منطقه واگذار شد.

کد مطلب 3898920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها