۱۵۰ هزار تبعه بیگانه تحت پوشش بیمه سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کبیر ظهر دوشنبه در حاشیه تودیع و معارفه مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال مهر در خصوص بیمه سلامت اتباع بیگانه، افزود: در حال حاضر ۱۴۰ تا ۱۵۰هزار نفرتحت پوشش این بیمه هستند و این افراد توسط اداره اتباع بیگانه و کمیساریا معرفی می‌شوند.

وی اظهار کرد: داشتن دو دفترچه بیمه خلاف قانون است و هر فرد ایرانی باید یکی از دفترچه‌های تامین اجتماعی یا بیمه سلامت را داشته باشند و از طریق سامانه‌ها افرادی که از دو بیمه استفاده می‌کنند پالایش می‌شوند.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: ثبت نام جدید شروع شده و بعد از این ثبت‌نام بیمه سلامت با شرایط خاص انجام می‌شود، یعنی افرادی که معرفی می‌شوند باید استحقاق سنجی شوند تا بتوانند بیمه شوند.

کبیر به طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و تاکید کرد: فرآیندهای طرح تحول نظام سلامت نیازمند بازنگری است.

وی از اجرای تبصره‌های ابلاغی در مورد آزمون وسع خبر داد و گفت: بر اساس این تبصره مردم بر اساس وسع در بیمه مشارکت خواهند داشت.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت از پرداخت بدهای‌های بیمه سلامت به وزارت بهداشت و بیمارستان‌های دولتی تا پایان فروردین خبر داد و گفت: بدهی این بیمه به داروخانه‌های دولتی و خصوصی تا پایان مرداد ماه پرداخت شده و بدهی به واحدهای آزمایشگاه و خدمات پاراکلینک‌ها و مطب‌های خصوصی تا پایان خرداد ماه پرداخت شد.

کبیراز پرداخت از یک هزار میلیارد تومان تا پایان هفته جاری یا اوایل هفته آینده به موسسات و دانشگاه‌های طرف حساب بیمه سلامت خبر داد.

وی تصریح کرد: با پرداخت‌ها میزان پرداختی‌ها تا یک و نیم ماه افزایش می‌یابد که در آن صورت پرداختی‌های این بیمه به اواسط خرداد ماه خواهد رسید.

مدیرعامل بیمه سلامت افزود: ۳ هزار میلیارد تومان تا پایان سال پرداخت می شود و تا پایان سال مطالبات موسسات در بخش دولتی تا پایان شهریور پرداخت می‌شود و پرداخت‌های داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها به آذرماه می رسد.

کبیر افزود: بر اساس برآوردها تا پایان سال ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان، توسط بیمه سلامت به موسسات همکاری پرداخت خواهد شد.

وی تعداد بیمه شدگان سلامت در کشور را ۱۱ میلیون نفر اعلام کردو گفت: با هم‌پوشانی‌های انجام شده این تعداد در حال حاضر به ۹ میلیون نفر رسیده و با ادامه هم‌پوشانی‌های انجام شده در تبصره بودجه سال آینده این تعداد به ۷ میلیون نفر تقلیل می یابد.

کبیر افزود: خلق سرمایه از محل منابع غیر در حوزه درمان جزو افتخارت است و این مهم با تکیه برتفکر محقق شده است.

وی ابراز کرد: حضور ما در استان زنجان از این به بعد در حوزه‌های فنی بیشتر می شود و ادای تکلیف در حوزه سلامت به مطالباتی که شرایط را اصلاح کند جزو وظایف است.

مدیرعامل بیمه سلامت افزود: مصوبه دولت حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و نیازمند است و بیمه افراد نیازمند تحت هیچ شرایطی قطع نشود و گروه‌های نیازمند معرفی شده بهزیستی و کمیته امداد تحت پوشش قرار می گیرند.

کبیر افزود: دهک‌های با درآمد پایین حق بیمه کمتر و آن‌هایی که جزو دهک‌های درآمدی بالا هستند، حق بیمه بالایی را پرداخت کنند چرا که از ثروتمندان می گیریم و به فقرا می دهیم و در همه کشورهای توسعه یافته کانادا،انگلستان رایج است که ازثروتمند می گیرند به فقیر می دهند و به آن عدالت اجتماعی می‌گویند.

مدیرعامل بیمه سلامت خاطر نشان کرد: هر ایرانی فقط یک دفترچه داشته باشد و عملیاتی کردن این قانون جزو تعهدات سازمان است که تا پایان اسفند ماه سال جاری محقق خواهد شد و سامانه‌های مختلفی از جمله شرکای کاری و امید با تلاش همگانی همکاران انجام شده است.