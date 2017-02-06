ضریب نفوذ بیمه به ۳.۵ درصد می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیم پور در جمع خبرنگاران با اشاره به سیاست های بیمه مرکزی مبنی بر راه اندازی شعب بیمه و توسعه شبکه فروش در یک بازار رقابتی گفت: راه اندازی شعب بیمه و توسعه شبکه فروش یکی از راههایی است که مدنظر بیمه مرکزی بوده تا بتوان خدمات بهینه و باکیفیتی را به مردم ارایه دهیم، ضمن اینکه شعب فروش بیمه ها نیز باید شعار مشتری مداری را الگو کرده و خسارتها را دقیق پرداخت شود و مدیریت ریسک صورت گیرد.

وی افزود: ایجاد شعب بیمه، یکی از تکالیف بیمه مرکزی است و مجلس نیز مصوب کرده تا سهم بیمه های زندگی از پرتفوی بیمه ها، به ۵۰ درصد تا پایان برنامه ششم توسعه برسد، این در حالی است که ضریب نفوذ بیمه نیز در این برنامه ۷ درصد در نظر گرفته شده که با توجه به گفته های رئیس کل بیمه مرکزی نیز، این عدد دور از دسترس است.

به گفته ابراهیم پور، بر اساس پیش بینی های بیمه مرکزی، ضریب نفوذ بیمه حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه به ۳.۵ درصد خواهد رسید، این در حالی است که بیمه هایی همچون ملت نیز در جهت توسعه خدمات و افزایش سهم بیمه های زندگی در حال حرکت هستند و امیدواریم بتوانیم شرکت مستقل بیمه زندگی راه اندازی کنیم.

مدیرعامل بیمه ملت از تفکیک معاونت فنی به بیمه زندگی و غیرزندگی برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: این کار مطابق با آیین نامه ۶۸ و مواد ۲۱ و ۲۲ آن صورت گرفته که باید حساب بیمه های زندگی و سرمایه گذاری مجزا شود تا حقوق بیمه گذاران حفظ گردد.

همچنین مهدی سامری، عضو هیات مدیره بیمه ملت نیز گفت: صنعت بیمه یکی از صنایع پرپتانسیل در کشور است که عوامل و ذی نفعان متعددی دارد که طی سالیان اخیر، تغییر کرده اند، به این معنا که امروز ذی نفعان صنعت بیمه دیگر همان عوامل ۵۰ سال پیش نیستند و خواست هایی دارند که به راحتی نمی توان از کنار آن رد شد.

وی اظهار داشت: صنعت بیمه اکنون بسیار تخصصی شده و استراتژی های تحول در دستور کار شرکتها قرار گرفته است، به نحوی که تفکیک بیمه های عمر از غیر عمر نیز در دستور کار قرار گرفته است. این در حالی است که این حوزه بسیار متفاوت و تخصصی است.

سامری خاطرنشان کرد: در برنامه ششم، ضریب نفوذ بیمه ۷ درصد در نظر گرفته شده است که بعید به نظر می رسد به آن دست یابیم، البته امید به توسعه در این صنعت بسیار زیاد است و امیدواریم ضریب نفوذ بالا رود؛ ولی در مورد بیمه های عمر این ضریب نفوذ شدنی است و فرصتهای زیادی هم وجود دارد که باید به آن پرداخت.

وی افزود: هم اکنون ما ۲۹ شرکت رقیب داریم که باید در مقایسه آن بتوانیم محصولات جدید ارایه کرده و صدای مشتریان را بشنویم.