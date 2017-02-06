گروه فارک خواستار تسهیلات دولت برای اعضای خود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تله سور، رهبران گروه شورشیان مسلح کلمبیا (فارک) از مقامات این کشور خواستند که در راستای اجرای توافق صلح میان دولت کلمبیا و فارک، به اعضای این گروه، تسهیلات زندگی از جمله مسکن ارائه شود.

«خوان مانوئل سانتوس» رئیس جمهوری کلمبیا در ۲۴ نوامبر سال گذشته میلادی موفق به امضای توافق صلحی با «تیمولئون خیمنز» رهبر گروه شورشیان مسلح فارک شد که به موجب آن درگیری های داخلی کلمبیا پس از حدود نیم قرن به پایان رسید.

یکی از مسئولان هیأت نظارت بر توافق میان دولت کلمبیا و فارک اخیرا با اعلام اینکه ۳۰ منطقه از ۳۶ منطقه تعیین شده در توافق، همکاری خود را برای تحویل سلاح، اعلام کرده اند، گفت: تاکنون نزدیک به ۵ هزار زن و مرد عضو گروه شورشیان مسلح فارک به این مناطق مراجعه کرده اند و به نظر می رسد حدود هزار و ۳۰۰ نفر دیگر از این گروه نیز تا امروز برای تحویل سلاح های خود به این مناطق بیایند.

«رودریگو لوندونیو» یکی از رهبران گروه شورشیان مسلح فارک گفت که عدم وجود امکانات کافی در مناطق تعیین شده برای تسلیم شدن اعضای این گروه باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای این افراد و خانواده های آنها شده است که به این مناطق منتقل شده اند.

وی در پیام توئیتری خود نوشت: در یکی از مناطق، تنها یک خانه با ۴ اتاق وجود دارد. این در حالی است که نزدیک به ۴۰۰ عضو گروه شورشیان مسلح فارک برای تحویل سلاح خود به این منطقه آمده اند.

رئیس جمهوری کلمبیا روز گذشته از اعضای هیأت نظارت بر توافق صلح میان این کشور و گروه شورشیان مسلح فارک خواست روند اجرای مفاد این توافق را با سرعت بیشتری انجام دهند.