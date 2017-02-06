۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۶

در دانشگاه علامه؛

همایش ملی استقلال دانشگاه ها برگزار می شود

همایش ملی استقلال دانشگاه ها؛ چالش ها و راهبردها ۲۶ بهمن ماه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی؛ این همایش توسط مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

این همایش با هدف بررسی علمی وضعیت استقلال دانشگاه ها و ارزیابی شرایط موجود و چگونگی رسیدن به شرایط مطلوب با حضور اعضای مجمع برگزار می شود.

توسعه علمی کشور و علوم محوری در دانشگاه مستقل، آزاد اندیشی، نقادی و نظریه پردازی در دانشگاه مستقل، آسیب شناسی استقلال دانشگاه ها؛ نظام مدیرت در دانشگاه مستقل و نقش انجمن های علمی و مجامع صنفی اعضای هیات علمی در استقلال دانشگاه ها از جمله محورهای این همایش است.

