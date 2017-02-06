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۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۲

با حضور وزیر حمل ونقل افغانستان؛

مشکلات ترانزیتی در مرز دوغارون مورد واکاوی قرار گرفت

مشکلات ترانزیتی در مرز دوغارون مورد واکاوی قرار گرفت

تایباد- مشکلات ترانزیتی با حضور وزیر حمل و نقل افغانستان و فرماندار تایباد در محل گمرک و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون مورد بحث و واکاوی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدالله بتاش وزیر حمل ونقل افغانستان ظهر امروز در نشست بررسی مشکلات رانندگان ایرانی و افغانستانی در محل سالن اجتماعات منطقه ویژه اقتصادی دوغارون اظهارکرد: خوشبختانه با نشستهای مختلفی که با مسئولین استان خراسان رضوی در مشهد داشته ایم برنامه ریزی های لازم در خصوص رفع مشکلات رانندگان دو کشور صورت گرفت.

وی گفت: مشکلات و برنامه های که در صلاحیت اینجانب به عنوان وزیر حمل و نقل افغانستان باشد دستورات لازم را در خصوص رفع مشکلات صادر کرده ام  و چیزهای که مربوط به حکومت و و ارگانهای زی ربط می شود با وزرای مربوطه مطرح می کنم که هر چه زودتر مشکلات حل شود.

وی بیان داشت: رانندگان دوکشور در هر دو سو دچار مشکلاتی هستند که بایستی از طریق دولتمردان دوکشورمرتفع شود و ما هم مشکلات امنیتی رانندگان ایرانی را در افغانستان با دولتمردان کشورمان بررسی و رفع خواهیم کرد.

وزیرترانسپورتی و حمل ونقل کشور افغانستان افزود: دو کشور ایران و افغانستان همیشه دارای روابط پایدار و خوبی بوده اند.

حسین شرافتی راد نماینده عالی دولت در تایباد در این نشست افزود: جمهوری اسلامی ایران همیشه در جهت رفاه حال مردم افغانستان اقدامات و گامهای بلندی برداشته است.

وی گفت: مرز دوغارون یک از مرزهای رسمی ایران با افغانستان است که گمرک دوغارون با قدمت ۱۰۰ سال در دل خود جای داده است و کانون اقتصادی دوکشور واقع شده است.

فرماندار شهرستان تایباد گفت: امروز شاهد ترانزیت چشم گیری در گمرک با قدمت دوغارون هستیم که قسمتی اعظمی از نیازهای کشور افغاستان از طریق این مرز تامین می شود.

شرافتی راد گفت: مرز دوغارون یکی از مرز های مهم کشور ایران است که منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ، بازارچه مرزی و گمرک را دل خود جای داده است که دارای استعدادها و پتانسیل های فراوانی است.

وی افزود: گمرک دوغارون یکی از مجهزترین گمرکات جمهوری اسلامی ایران است که  دارای پتانسیل ها و ظرفیتهای زیاد است.

کد مطلب 3898953

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