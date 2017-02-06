انقلاب اسلامی ایران نشأت گرفته از پیام استکبارستیزی امامان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش ظهر دوشنبه در همایش «بررسی شاخصه‌های انقلابی‌گری و نقش دانشجویان» که در دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد، با تبریک دهه فجر عنوان کرد: انقلابی که امام خمینی(ره) پرچم آن را برافراشت، انقلاب اصیلی بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس نهم با بیان اینکه مردم در انقلاب اسلامی ایران جلو آمدند و آن را ادامه دادند، گفت: انقلاب اسلامی ایران نشأت گرفته از پیام استکبارستیزی امامان معصوم(ع) است.

بذرپاش انقلاب را از تصمیم‌های بزرگ ملت دانست و گفت: این ملت بزرگ دشمنان بزرگ هم دارد که در برابر آن نمی‌توان عادی برخورد کرد.

وی با بیان اینکه برخی از انقلابیون در قید حیات هستند و برخی از دنیا رفته‌اند، اظهارداشت: برخی از اول پای انقلاب نبودند و می‌خواستند این انقلاب به ثمر نرسد اما حریف آن نشدند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برخی افراد در کشور ما یک تجربه را ۳۰ سال است تکر ار می‌کنند اما مدعی هستند تجربه ۳۰ ساله دارند در حالی که باید نگاه‌های خود را تغییر دهیم.

وی با اشاره به اینکه برخی حرکت در امتداد انقلاب را تحمل نکردند، گفت: برخی نیز ممکن است به دلیل رفتار نسنجیده دیگران از ادامه این راه پشیمان شده باشند که این افراد در برخی جایگاه‌های تصمیم‌گیری کشور بوده، هستند و خواهند بود.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نسل سوم و چهارم انقلاب به دنبال پیش بردن پرچم انقلاب و حرکت در امتداد مسیر انقلاب هستند، گفت: امروز بحث بر روی چگونگی جلو بردن پرچم انقلاب است.

بذرپاش یکی از کارهای جریان دانشجویی را اعتراض برای کارآمد کردن کشور دانست و عنوان کرد: اگر جریان کارآمدی در این کشور رخ دهد بسیاری از القائات «ما نمی‌توانیم» رنگ خواهد باخت و بسیاری از خواب‌هایی که برای شما و کشور دیده‌اند، تعبیر نخواهد شد.

وی با بیان اینکه هر از گاهی آدرس‌های غلطی داده می‌شود که این کارآمدی گرفته می‌شود، افزود: فریاد دانشجویی باید اعتراض برای کمک کردن به کار و کارآمدی کشور باشد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمان دانشجویی جنس کار باید اعتراض بر کجی، فساد، تباهی و و نادرستی امور باشد، گفت: مطالبه مردم نیز از جریان انقلابی همین موضوع است.

وی گفت: باید علاوه بر مطالبه‌گری بتوان در مسیر و امتداد انقلاب حرکت کرد.