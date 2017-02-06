۲۰ پروژه عمرانی خراسان جنوبی با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی بعد از ظهر دوشنبه در شورای اداری استان اظهار داشت: وظیفه همه دستگاه های اجرایی تلاش برای رفع مشکلات مردم است.

وی با اشاره به روزهای پایانی سال، بیان کرد: در این روزهای باقی مانده باید همه مدیران تلاش کنند تا اعتبارات اختصاص یافته به استان را جذب کنند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه مهلت اسناد خزانه در حال اتمام است مدیران استان باید تلاش کنند تا از این ظرفیت ایجاد شده برای توسعه استان استفاده کنند.

پرویزی همچنین به برگزاری دو انتخابات مهم پیش رو اشاره کرد و گفت: دستگاه های اجرایی باید تلاش کنند در کنار کارهای اجرایی امور مربوط به انتخابات را نیز پیگیری کنند.

وی با ییان اینکه یک ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی رسما در کشور آغاز می شود، بیان داشت: تمام اقدامات لازم برای برگزاری این انتخابات طبق برنامه زمان بندی انجام شده و آمادگی داریم ابلاغ دستور آغاز انتخابات بر اساس برنامه کار را دنبال کنند.

استاندار خراسان جنوبی بر لزوم همکاری و همراهی دستگاه ها برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی تأکید کرد و افزود: برای برگزاری این انتخابات ۶۵ هزار شعبه اخذ رای در کشور پیش بینی شده است.

پرویزی با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان، اظهار امیدواری کرد که این سفر تا پایان بهمن ماه انجام شود.

وی با بیان اینکه این سفر یک سفر کاری و برای بررسی پیشرفت مصوبات سفر قبل است، عنوان داشت: در این سفر حدود ۲۰ پروژه مهم استان به بهره برداری می رسد.

استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین تلاش می شود که در این سفر سه پروژه مهم نیز توسط رئیس جمهور اعلام و کلنگ زنی شود.

پرویزی با اشاره به ایام الله دهه فجر نیز گفت: باید از این فرصت برای بیان دستاوردهای نظام استفاده شود و تأکید بر این است که اصل صداقت در گفتار و بیان آمار رعایت شود.